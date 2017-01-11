Polaroid Şipşak Fotoğraf Geleneğini Günümüz Teknolojisi ile Sürdürüyor

80. yılına giren Polaroid, CES 2017'de Polaroid Pop anlık dijital fotoğraf makinesini tanıttı.

Polaroid, kablosuz teknoloji ile klasik 3 x 4 inç fotoğraf karesini bir araya getiren en son ürünü Polaroid Pop'u CES 2017’de tanıttı. 3.97 inç LCD dokunmatik ekran, 20 megapiksel CMOS sensör (görüntü algılayıcı), çift LED flaş, 1080p HD video kayıt ve 128 GB mikro SD kart özellikleri ile göz dolduran Polaroid Pop, ikonik Polaroid cihazların modern teknoloji ile donatılmış hali. Zaman zaman ona rakip gibi görünen şipşak dijital fotoğraf projeleri ortaya çıksa da Polaroid birinciliği kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.



Polaroid Pop’a entegre edilmiş mürekkep kartuşu içermeyen ZINK Zero Ink yazıcı ile hızlı (1 dakikanın altında), renkli ve 3 x 4 inç (7,62 x 10,16 cm) ölçülerinde çıktı alınabiliyor. Çıktıda tamamen renkli seçeneğinin yanı sıra siyah - beyaz ve vintage sepya seçenekleri de bulunuyor.

Polaroid’in Polaroid Zip, Polaroid Snap ve Polaroid Cube tasarımları için birlikte çalıştığı Amm unition'ın; basit, modern, şık ve ürünün temasını öne çıkaran tasarım estetiğini Polaroid Pop için de sürdürdüğü görülüyor.

Nostaljik olanla modern teknolojinin ve fonksiyonelliğin en iyi harmanlandığı örneklerden biri olan Polaroid Pop, 2017 ile birlikte 80. yaşına giren Polaroid'in bir tür kutlama mesajı sayılabilir.

Görsel: polaroid