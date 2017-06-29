Plastik Torba Yerine Doğada Çözülebilen ve Bitki Yetiştiren Torbalar

Cheil Almanya, süpermarket zinciri Edeka için plastik torbaların yerini alması amacıyla 10 haftada doğada çözülen ve içindeki tohumlar sayesinde bitki yetiştirmenize olanak veren doğa dostu torbalar yarattı.

Süper market alışverişlerinde kullandığımız plastik torbaları hayatımızdan çıkarsak dünyaya büyük iyilik etmiş oluruz. Ya da o plastik torbalar bir işe yarasa, doğada çözülebilir malzemelerle üretilebilse? Reklam ajansı Cheil Almanya da bu düşünceyle Alman market zinciri Edeka Scheck-In-Center için FEEDItBag isimli şahane torbalar üretmiş. Torbalar sıradan bir plastik torba görünümünde ama plastik gibi yüzyıllarca doğada kalmak yerine sadece 10 hafta çözülebiliyorlar, üstelik başka sebzeler üretilmesine de yarıyorlar.

FEEDItBag mısır nişaştası gibi çözülebilir malzemelerle yaratılmış. Her torbanın üzerinde meyve veya sebze tohumları saklı. Market alışverişinizi bu torbalarla evinize getirdikten sonra organik atıklarınızı torbaya koyuyorsunuz ve torbayı gömüyorsunuz. Torba 10 haftada toprakta çözülürken, içerisindeki organik atıklar da kompost görevi görüyor ve domates, patlıcan ya da armut gibi bitkiler yetiştirebiliyorsunuz.

Bu yenilikçi torbalar sayesinde 150 bin sıradan plastik torba dönüştürülmüş. Torbalar müşteriler tarafından büyük ilgi çekerken insanlardan sosyal medyada torbaları kullanırkenki fotoğraflarını paylaşmaları da istenmiş. Ayrıca açılan site üzerinden yeni tohum ve tasarım önerileri için de oylama açılmış. Böylece ilk seri domates, patlıcan ve armutun yanına bir sonraki üretimde hangi tohumun ekleneceği insanlara bırakılmış. Sarımsak, kabak, biberiye gibi çeşitli alternatifler, nefis çizimler eşliğinde insanların beğenisine sunulmuş. Cheil Almanya; şimdi ürünü Almanya, Avusturalya ve İsviçre'nin önde gelen market zincirilerine de dağıtmak için görüşmelere başlamış.

Bu torbaların tüm süpermarket zincirlerinde plastik torbaların yerini alması harika olmaz mıydı?





Künye:

Reklamveren: Edeka Scheck-In-Center

Reklam Ajansı: Cheil Germany

Yaratıcı Yönetmen: Roland Rudolf (CCO), Thomas Schroeder (ECD), Miriam Preissinger (CD)

Sanat Yönetmeni: Rafael Maggessi, Daniel Kraft

Reklam Yazarı: Annika D’Ambrogio, Hanna Weller

Müşteri Direktörü: Werner Bittner

Ajans Yapımcısı: Moritz Gillrath

Görüntü Yönetmeni ve Kurgucu: Matthias Merget

Post Prodüksiyon: Deveroe Aurel Langston Reuter

Ses Tasarım: Philipp Lenz

İllüstratör: Susannah Blaxill

Geliştirici: Christoph Fischer, Andre Lang, Christiane Roerigi, Christoph Pohl





Görsel: FEEDItBag - YouTube