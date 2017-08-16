Özel Sezin Okulu'nda Öğrenciler için Deneyimsel Bir Öğrenim Alanı: Açık Çatı

​ATÖLYE tarafından tasarlanan Açık Çatı projesiyle Özel Sezin Okulu'nun çatı katına çocukların üretmesi, öğrenmesi çalışması için 1.700 metrekarelik bir alan​ yaratıldı.

Çocukların eğitim alanlarının basmakalıp eğitim yapıları ve kurgulanmış oyunlardan oluşmaması için farklı ve modern kurgular yaratmak gerekiyor. Bu da çok disiplinli kişilerin bir araya gelerek değer yaratmasıyla mümkün olabiliyor. Çünkü çocukların yaratıcılığı, dünyayı algılama şekli içinde büyüdüğü ortamla etkilenerek şekilleniyor.

ATÖLYE ve Özel Sezin Okulu ortaklığıyla hayata geçen Açık Çatı projesi, 2014'ten beri devam eden ve bu eğitim öğretim yılında hayata geçecek bir pedagojik laboratuvar fikri. K12 diye nitelendirilen anaokulundan lise sonuna kadar geçen dönemi kapsayan öğrencilerin kullanımı için tasarlanan Açık Çatı, Amerikan mühendis, mimar, felsefeci, yazar ve mucit Buckminster Fuller'in Trimtab konseptinden ilham alarak 15 bin metrekarelik alanın 1.700 metrekaresini kullanarak küçük ölçekli bir deneysel konsept alana dönüştürülmüş.

Açık Çatı altında öğretmen ve velilerin etkileşime geçebileceği alanlar ve öğretmenlerin sahip olduğu geniş ve açık kişisel alanlar bulunuyor. Öğrenciler içinse bir makerlab üzerinden etkileşimli bir pratik eğitim için gerekli öğeler bulunuyor. Açık Çatı'nın duvarlarının ve çatısının şeffaf olması da herkesin aynı alanı paylaşması hissini besliyor. Böylece bu alanı kullanan herkesin üretme, öğrenme, bir araya gelme ve çalışma ortamlarını tek potada sunan hibrit bir mekansal kurgu yaratıyor. Açık Çatı altındaki ayakkabısız gezme alanı, etkinlik alanı, yazı yazılabilen duvarlar ve sessiz noktalar da ATÖLYE'nin vizyonu altında tasarlanmış özel noktaların sadece birkaçını oluşturuyor.

Öğrenmenin ve hayal gücünün yeşerdiği yaşlarda her gün aynı tek düze döngüyü yaşamadan bir çocuk olarak hem yaşının tadını çıkarabileceği hem de geleceğine yatırım yapabileceği alanları yaratmak ve yenileri için önayak olmak, 20 yıl sonra bu kişilerin "iyi ki" ile başlayacak cümleler kurmasını sağlayabilir. ATÖLYE de bir eğitim kurumuna gerçekleştirdiği bu küçük çaplı müdahale ile eğitim dünyasında ve öğrencilerin motivasyonunda fark yaratarak diğer kurumlara da örnek teşkil etmeyi ve vizyonunu yaygınlaştırmayı, paylaşmayı hedefliyor.

Proje Künyesi:

Tasarım Ekibi: Berna Erenoğlu, Engin Ayaz, Nesile Yalçın, Begüm Ural, Elif Karaköse Proje Yönetimi: Berna Erenoğlu

Grafik Tasarım: Ece Çiftçi, Şevval Ceylan

Prototipleme: Ayşe Esin Durmaz

Seperatör Tasarımı: Burak Koçak

Stajyer: Ali Arslan, Lola Kotilov

Proje Ekibi: Total Teknik (Mekanik), Sinapsen Elektrik (Elektrik), Doruk Mühendislik (Statik), Saf Mühendislik (Akustik Danışmanlık), Serdar Selamet (Yangın Danışmanlık), Katı Hal (Donanım Geliştirme), Seçkin Maden (3B Görselleştirme), Yerçekim (Mimari Fotoğraf), Özgür Önurme (Video Çekim), Artika (Yüklenici)

Fotoğraf: Yerçekim