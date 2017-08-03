Nat Geo'nun Yılın Gezi Fotoğrafçısı Yarışmasının Kazananları
National Geographic'in düzenlediği Yılın Gezi Fotoğrafçıları Yarışması'nın büyük ödülünü patlamakta olan bir yanardağa düşen yıldırımı çeken Sergio Tapiro Velasco kazandı.
National Geographic tarafından düzenlenen ve yılın prestijli fotoğrafçılık yarışmaları arasında yer alan Travel Photographer of the Year (Yılın Gezi Fotoğrafçısı) yarışmasının 2017 ayağının kazananları açıklandı. Büyük ödülü Meksikalı fotoğrafçı Sergio Tapiro Velasco, Volcán de Colima yanardağı patlarken üzerine düşen bir yıldırımı fotoğraflayarak kazandı.
Meksika'nın Colima eyaletinde bulunan Volcán de Colima, Latin Amerika bölgesinin en aktif yanardağları arasında yer alıyor. Sergio Tapiro Velasco da yanardağı yaklaşık 1 ay boyunca gözlemlemiş ve 13 Aralık 2015'te kratere 12 km uzaklıktan patlama sırasında düşen yıldırımı görmüş ve fotoğraflamış.
Sergio Tapiro Velasco, bu fotoğrafıyla National Geographic'in Yılın Gezi Fotoğrafçısı yarışmasında büyük ödülü elde ederek 2,500 dolar ödül ve National Geographic Expeditions ile Galapagos Adaları'na gezi kazandı. Yarışmanın tüm kazananlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.
Doğa
Büyük Ödül
Sergio Tapiro Velasco
Meksika
2.lik Ödülü
Hiromi Kano
Japonya
3.lük Ödülü
Tarun Sinha
Kosta Rika
Mansiyon Ödülü
Clane Gessel
Şili
Mansiyon Ödülü
Yutaka Takafuji
Japonya
Mansiyon Ödülü
Reynold Riksa Dewantara
Endonezya
Mansiyon Ödülü
Shane Gross
Karayipler
Şehir
1.lik Ödülü
Norbet Fritz
Almanya
2.lik Ödülü
Andy Yeung
Hong Kong
3.lük Ödülü
Misha De-Stroyev
Norveç
Mansiyon Ödülü
Tetsuya Hashimoto
Japonya
Mansiyon Ödülü
Andrzej Bochenski
Umman
İnsan
1.lik Ödülü
F. Dilek Uyar
Türkiye
2.lik Ödülü
Julius Y.
Hollanda
3.lük Ödülü
Rodney Bursiel
Fiji
Mansiyon Ödülü
Jobit George
Hindistan
Mansiyon Ödülü
Moin Ahmed
Bangladeş
Mansiyon Ödülü
Michael Dean Morgan
Endonezya
Görsel: National Geographic