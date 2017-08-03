Nat Geo'nun Yılın Gezi Fotoğrafçısı Yarışmasının Kazananları

National Geographic'in düzenlediği Yılın Gezi Fotoğrafçıları Yarışması'nın büyük ödülünü patlamakta olan bir yanardağa düşen yıldırımı çeken Sergio Tapiro Velasco kazandı.

National Geographic tarafından düzenlenen ve yılın prestijli fotoğrafçılık yarışmaları arasında yer alan Travel Photographer of the Year (Yılın Gezi Fotoğrafçısı) yarışmasının 2017 ayağının kazananları açıklandı. Büyük ödülü Meksikalı fotoğrafçı Sergio Tapiro Velasco, Volcán de Colima yanardağı patlarken üzerine düşen bir yıldırımı fotoğraflayarak kazandı.

Meksika'nın Colima eyaletinde bulunan Volcán de Colima, Latin Amerika bölgesinin en aktif yanardağları arasında yer alıyor. Sergio Tapiro Velasco da yanardağı yaklaşık 1 ay boyunca gözlemlemiş ve 13 Aralık 2015'te kratere 12 km uzaklıktan patlama sırasında düşen yıldırımı görmüş ve fotoğraflamış.

Sergio Tapiro Velasco, bu fotoğrafıyla National Geographic'in Yılın Gezi Fotoğrafçısı yarışmasında büyük ödülü elde ederek 2,500 dolar ödül ve National Geographic Expeditions ile Galapagos Adaları'na gezi kazandı. Yarışmanın tüm kazananlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Doğa

Büyük Ödül

Sergio Tapiro Velasco

Meksika

2.lik Ödülü

Hiromi Kano

Japonya



3.lük Ödülü

Tarun Sinha

Kosta Rika



Mansiyon Ödülü

Clane Gessel

Şili



Mansiyon Ödülü

Yutaka Takafuji

Japonya



Mansiyon Ödülü

Reynold Riksa Dewantara

Endonezya



Mansiyon Ödülü

Shane Gross

Karayipler



Şehir

1.lik Ödülü

Norbet Fritz

Almanya

2.lik Ödülü

Andy Yeung

Hong Kong





3.lük Ödülü

Misha De-Stroyev

Norveç



Mansiyon Ödülü

Tetsuya Hashimoto

Japonya



Mansiyon Ödülü

Andrzej Bochenski

Umman



İnsan

1.lik Ödülü

F. Dilek Uyar

Türkiye

2.lik Ödülü

Julius Y.

Hollanda



3.lük Ödülü

Rodney Bursiel

Fiji



Mansiyon Ödülü

Jobit George

Hindistan



Mansiyon Ödülü

Moin Ahmed

Bangladeş



Mansiyon Ödülü

Michael Dean Morgan

Endonezya



Görsel: National Geographic