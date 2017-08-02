Muhteşem Manzaralarda Banal Sohbetler

Aktris ve yönetmen Lisa Östberg, günlük hayatta laf olsun torba dolsun diye yapılan sohbetlerle şık doğa görüntülerini birleştirip eğlenceli bir kısa film hazırladı.

"Bilgisayarıma Flash yükledim ve bir anda tarayıcımın ana sayfası yahoo.com oldu." veya "Tüm hesaplarının şifresi aynı mı yoksa farklı kombinasyon mı kullanıyorsun?" gibi sıradan sohbetleri hepimiz en az birkez yapmışızdır. Bir anlamda boş, anlamsız ve klişe bu sohbetler aktris ve yönetmen Lisa Östberg'in 2016'da yayınladığı kısa filminin de temelini oluşturuyor. Meaningless Conversations in Beautiful Environments isimli kısa filmi tam olarak isminin hakkını veriyor.

Kısa filmde yer alan görüntüler arasında etkileyici dağ, deniz, piramit, sıradağlar, sanat galerisi, Stonehenge gibi mekanlar bulunuyor. Fonda ise bir kadınla bir erkeğin anlamsız dialogları aktarılıyor. Yukarıda iki konu başlığından bahsettim ancak tamamını listeleyerek sürprizini kaçırmak istemem. Çünkü izledikten sonra yüzünüzde samimi bir gülümseme bırakma konusunda oldukça iddialı.

Görsel: Vimeo