​Metrodaki Eller

Hannah Ryan, Subway Hands adlı fotoğraf projesiyle, Instagram'a yeni katılan iPhone'un öne çıkardığı sanatçılar arasında yer aldı.

Günlük yaşamından içinden basit bir tema yakalayıp bunu devamlılığı olan sanatsal bir proje haline getiren Instagram hesapları oldukça ilgili çekiyor. Bu da çok doğal çünkü yaratıcılık söz konusu oldu mu mesele zaten basit olanı yakalayabilmekte. Bu yılın başlarında Bigumigu Pazar Gazetesi’nde yer verdiğimiz Subway Hands projesi de bunlardan bir tanesi. New York metrosundaki yolcuların ellerine odaklanan fotoğrafçı Hannah Ryan, gözlerimizin alışkın olduğu metro manzaralarının ardındaki görünmez hislere odaklanıyor. Fotoğraflar aynı zamanda insanın beden dilinin de ne kadar çok şey anlatabileceğini gösteriyor.



26 yaşındaki fotoğrafçı, evi ile iş yeri arasında her gün kullandığı Brooklyn - Manhattan hattında, iPhone’u ile şimdiye kadar yüzlerce el fotoğraflamış. Ryan, 2 gün önce (7 Ağustos) #ShotoniPhone kampanyasının podyumu olarak Instagram’a katılan Apple’ın öne çıkardığı ilk sanatçılar arasında da yer aldı.

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Eki 2016, 17:20 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Haz 2017, 11:25 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 May 2016, 18:41 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Nis 2017, 15:24 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Mar 2017, 20:10 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Mar 2017, 20:50 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Mar 2017, 20:21 PST )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Şub 2017, 17:41 PST )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Tem 2016, 06:17 PDT )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Şub 2017, 17:26 PST )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Kas 2016, 17:15 PST )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 30 Oca 2017, 16:16 PST )

subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Mar 2017, 22:26 PST )





subway hands (@subwayhands)'in paylaştığı bir gönderi ( 30 Eyl 2016, 18:23 PDT )

Görsel: Subway Hands