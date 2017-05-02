Melez Yaratıklara Dönüştürülebilen Modüler Hayvan Figürleri

Mat Random'un tasarladığı farklı hayvan figürleri, hareketli tak-çıkar parçalarıyla melez canlılara dönüştürülebiliyor.

Arjantinli oyuncak tasarımcısı Mat Random, The Feline adlı kedigiller ailesine mensup ilk geometrik ahşap oyuncağının ardından, The Simian adlı primatı tasarlayarak Low-Poly Animals adlı ilgi çekici bir tasarım serisini başlattı. Bu seri devam edecek gibi görünüyor çünkü Random, sıradaki tasarımın ne olması gerektiği konusunda Behance'daki takipçilerinin fikrini sormuş.

Tasarımlarda şık görünümün ve modüler yapının yanı sıra çok ilginç bir başka özellik daha var. Hayvan figürlerinin parçalarını bir diğerine takmak mümkün. Başka bir deyişle figürlerdeki eklem sistemi melez bir yaratık figürü yaratmaya imkan veriyor.

Hayvan figürleri, hareket ettirilebilir 9 parça sayesinde hem iki hem de dört ayak üzerinde durabiliyor. Bu denge pozlarını yakalayabilmeyi gerektirmesi onları basit ahşap oyuncaklar olmaktan çıkarıyor ve küçük çaplı bir bulmacaya dönüştürüyor.

The Simian'a alfa erkeği, iştahlı, mutlulukla danseden, güneşe bakan ve muz yemeye giden olmak üzere çeşitli pozlar vermek mümkün. The Feline'a ise, avlanan, oyun oynayan ya da patisini gösteren kedigil pozu verdirilebiliyor.

Sanatçının çalışmalarını Behance ve Instagram hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.





The Simian ve The Feline'ın karışımından oluşan melez yaratıklar:



Görsel: Behance