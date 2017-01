Masalları Temsil Eden Mimari İllüstrasyonlar

Federico Babina, Architale başlıklı projesinde masalları simgeleyen mimari illüstrasyonlar çiziyor.

İtalyan illüstratör Federico Babina, Architale adlı projesinde fantezi ile gerçekliği harmanlayarak peri masalı karakterlerinin mimarisini çiziyor. Binaları anlatı nesneleri haline getiriyor; hikayenin temel özelliklerini taşımak için yapıları, şekillerini ve doğuştan gelen geometrilerini kullanıyor. Örneğin Pinokyo’nun uzun burnu, uzatılmış ahşap bir pencereye dönüşüyor. Hansel ve Gretel’in aklını çelen şekerler ise zencefilli bir bina cephesi olarak karşılık buluyor.



Babina’nın mimari illüstrasyonları, her bir mimari detayın karakterler ve öykü hakkında küçük bir bilgi fragmanı olduğu sezgisel ve duyusal bir deneyim sunuyor. Her birinde bir masal kahramanıyla ilişkilendirilmiş gizli detaylar yakalamak mümkün. Örneğin; Alice Harikalar Diyarında binasında bulunan çaydanlık şekilli formlar, Robin Hood’un çatısının ok şeklinde oluşu gibi detayları dikkatli bakıldığında görülebiliyor.

Görsel: Federico Babina