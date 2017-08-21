Mahalle Maçı Kuralları

Murat Kalkavan'ın Tribal Worldwide İstanbul ile birlikte Piyalepaşa için hazırladığı illüstrasyonlar, mahalle maçlarının nostaljik dokusunu tazeliyor.

Şehirlerimizdeki her boş arazinin betonla ve binayla dolmadığı yıllarda, mahalle içinde hemen her boşluk ve sakin sokak top oynamak için kullanılırdı. Mahalle maçları bizi düşe kalka büyüten, sosyal ilişkilerimizin gelişmesinde temel olan bir faktördü. Ve tabii futbol sahasında oynanmadığı için de kendi kurallarını içinde barındırıyordu.

Kaleden kaleye gol yok, duvarken seken gol olmaz, baraj için 3 adım sayılır, atan alır, pis burun yok ve niceleri oyunu daha eğlenceli kılan detayları oluşturuyor. Murat Kalkvan'ın Tribal Worldwide İstanbul ile birlikte Piyalepaşa için hazırladığı illüstrasyonlar da tam olarak o dönemi bir kez daha gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor. Minik bir zaman tüneline girerken tüm mahalle maçı kurallarını da yeniden hatırlıyoruz.

Görsel: Murat Kalkavan