Kusura Bakmayın Kediler, Bu Paketi Açamayacaksınız!

Dreamies isimli kedi ödülü için tasarlanan "The Impenetrable Pack" isimli ambalaj; açılmıyor, yırtılmıyor, patlamıyor ve daha önemlisi kedilere direniyor.

Mars Petcare ve reklam ajansı Adam § Eve DDB, daha önce Temptations isimli kedi ödülünün lezzetini anlatmak için ısırılmış, parçalanmış ambalajları bir açık hava kampanyasında kullanmıştı. Zira kedi sahiplerinin gayet iyi bileceği gibi, lezzetli mamalar evde bir yerlerde ise, kedimiz mutlaka onları bulacak ve açacaktır. İşte bu sorunla başa çıkmak amacıyla bu sefer de Dreamies isimli kedi ödülü için bambaşka bir iş yapılmış ve kedilerin asla açamayacağı bir ambalaj tasarlanmış.

Kedimizin tüm ödül mamalarını yemesi ve evin her yanını pırtık pırtık mama ambalajlarıyla donatması sorununa karşılık tasarım mühendisleri tarafından geliştirilen yeni Dreamies ambalajı, her koşula dayanıklı neredeyse. "Impenetrable Pack" (Nüfuz edilemez paket) adını taşıyan ambalaj, sadece kedilere değil baltaya, havai fişeklere, kaynak aletlerinde, otomobil tekerleklerine ve zımparalara da bana mısın demiyor. Gerçi tabii, kararlı bir kedi yanında bunlar hiç kalır, o ayrı.

Adam & Eve DDB yaratıcı yönetmeni Rick Brim de ambalajın arkasındaki içgörüyü özetliyor: "Kediler ödül almak için beklemez. Gidip kendileri alır, umurlarında değildir. Bu da bizim ambalajlarımızı patilerden korumak için çözümümüz." diyor ve ekliyor: "Kusura bakmayın kediler!"



#ImpenetrablePack etiketiyle sosyal medyada duyurulan paketin tanıtım filmi Tom Willems tarafından çekilmiş. Hem kedili, hem rengarenk, hem de eğlenceli bir internet filmi. Filmin yanı sıra 2 dakikalık da bir kamera arkası filmi var, hem ambalajın arkasındaki fikri, hem filmin yapımına değiniyor.

Künye:

Reklamveren: Mars Petcare

Marka: Dreamies

Global Marka Yöneticisi: Emily Dowling

Pazarlama Portfolyo Yöneticisi: Antje Liedtke

Brand Müdürü: Yuliya Toporynska

Yaratıcı Yönetmen: Richard Brim

Reklam Yazarı: Nick Sheppard

Sanat Yönetmeni: Tom Webber

Ajans Yapımcısı: Rebecca Holt

Planlama: Stuart Harrison, Gail Anderson-Brown

İş Direktörü: Jaimee Kerr

Müşteri İlişkileri Yönetmeni: Katie Baker

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Annabel Barratt, Genevieve Edwards, Adam Patel

Tasarım/Tipografi: Cris Jones

Medya: Mediacom

Yapım Şirketi: Caviar

Yapımcı: Scott O’Donnell

Yönetmen: Tom Willems

Görüntü Yönetmeni: Kit Fraser

Kurgu: Whitehouse Post

Kurgucu: James Forbes-Robertson

Post Prodüksiyon: Coffee + TV

Post Prodüksiyoncu: Sarah Walsh

3D Sanat: Nick John

Renklendirme: Dan Moran

Müzik Süpervizörü: Finger Music

Ses Post Prodüksiyon: 750 MPH

Beste: Craig Brown

Görsel: YouTube