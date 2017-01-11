Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Ham

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z, Villianz ve Canavarz sergileriyle kendilerini duyuran Türkiye'nin en yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ü parçalarına ayırıp tek tek tanımaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz ise Ham.

1980'lerin başında İstanbul'da doğan Ham, sayılı illüstratif işler yapıyor. Ayrıca Object Found Dead ismiyle seramik figürler üretmeye devam ediyor. Ham daha önce Adidas ve Red Bull gibi markalarla birlikte çalıştı.

Tatlı Minuk Ninca Tosbaa / 90'z

Farklı teknik ve yüzeylerle çalışmanın yaratıcılığa katkısı neler?

Ham: Farklı disiplin ve tekniklerde iş üretmek yaratıcılığınızı biraz daha özgür kılıyor. Yapacağım işin malzemesini seçmek ve işlemek sonucu doğrudan etkileyen bir durum.

İlham kaynağın nelerden besleniyor? İşlerin hangi öğe ve duygulardan oluşuyor?

Ham: 1980'li ve 90'lı yıllardaki çizgi filmler bilim kurgu ve korku filmleri benim gündelik hayatımın içinde olan takip etmeyi sevdiğim temalar. Bunun yanında o dönemin füzyon ve emitasyon oyuncakları da var. Ayrıca sokak sanatı ve anatomi de olmazsa olmazlar listemde yer alıyor. İşlerimin biraz ironik olduğunu düşünüyorum renkli, tepkili, eğlenceli ve biraz da korkutucu.

Krüw ile nasıl tanıştın? Onlarca yaratıcı isimle birlikte üretmenin sana ne gibi katkıları oldu?

Ham: Krüw fikri Derin ve Uçman'ın daha önce üstünde konuştukları bir oluşumdu. Geçen sene Pop-Up Kadıköy pazarında tezgah açtığımız bir dönem vardı. Hatta Cins de katılmıştı. O zaman oturduk konuştuk ve o gün kararlaştırdık. Sonuç olarak uzun süredir bir şeylerle uğraşan insancıklar olarak sevdiğiniz insanlarla kolektif bir oluşumun içinde olmak fantastik bir duygu. Farklı türlerde işler üreten arkadaşlarınızla bir arada çalışmak bakış açınızı olumlu yönde zenginleştiriyor. Bu durumun ortaya çıkardığı hafif bir meydan okuma da var tabii.

Sende iz bırakan bir işinin hikayesini anlatır mısın?

Ham: İşlerim bende geleneksel anlamda iz bırakmıyor. Yapıyorum, bitiriyorum ve geçmişte kalıyor. Ve bir sonraki proje için beslenmeye başlıyor Ham.

FAKER / Villainz

Villainz sergisindeki FAKER işinde gerçek kötü nerde? He-Man mi gerçek kötü yoksa sahtekar mı?

Ham: Faker aslında İskeletor'un He-Man'i yenmek için geliştirdiği He-Man'e benzeyen bir robot. Bence iyi kötü diye bir ayrım yok, herkes idare ediyor. Yaşadığımız hayatta da öyle benzer koşullar var. Yaşam insanların yollarını farklı şekillerde etkiliyor. Fakat geçtiğimiz yolları önemsemeden doğrudan sonuçla ilgileniyoruz. Kodlanıyoruz...

Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?

Ham: The Weird , Aryz , Jason Freeny, Kate MacDowell , Anthony Lister , Mc bess aklıma ilk gelenler...

Ham'ı Behance üzerinden takip edebilirsiniz.

Summon / Canavarz

Lakormis ile birlikte üretilen LiC

Görsel: Ham