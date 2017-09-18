Kristal Elma Tasarım Kategorisi Kısa Listesi Açıklandı [Kristal Elma 2017]

5 - 6 Ekim'de düzenlenecek olan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali Tasarım kategorisinde kısa listeye kalan işler yayınlandı.

Bu yıl "Yaratıcılık Bulaşıcıdır" mottosuyla yola çıkan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, 5 - 6 Ekim'de Uniq İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'den ve yurt dışından kendi alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacıyla renklenecek olan festival ödül töreniyle de büyük değer yaratıyor.

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, bu yıl 12 ana, 159 alt kategoride yarışacak olan kampanyalar ilk elemeden geçti ve kısa listeler açıklanmaya başladı. Uygulamada Mükemmellik kategorisinden ayrılarak alt başlıklarıyla genişletilen ve ilk kez verilecek olan Tasarım, kısa listesi ilk açıklanan kategori oldu.

Tasarım kategorisinin seçici kurulunda; Uğurcan Ataoğlu (Seçici Kurul Başkanı, Kurucu Ortak ve Kreatif Başkan, Alametifarika), Beste Türkon (Kurucu Ortak ve Kreatif Direktör, quiet), Cem Akar (Kurucu Ortak, Titrifikir), Ceyda Koç Ardalı (Sanat Yönetmeni, Alametifarika), Cüneyt Devecigil (Ajans Başkanı, Zadaca Digital Media), Elif Özüdoğru (Sanat Grubu Lideri, Rabarba), Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Ressam ve İllüstratör), Koray Doyran (Sanat Grup Başkanı, Rafineri), Melike Taşçıoğlu (Akademisyen, Anadolu Üniversitesi), Nilay Örnek, Onur Aynagöz (Kurucu Ortak ve Kreatif Direktör, P Blok), Yiğit Karagöz (Kreatif Grup Lideri, TBWA\Istanbul), Zeynep Atakan (Kurucu, Zeynofilm) yer alıyor.

Görsel: Kristal Elma