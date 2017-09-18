Kristal Elma Açıkhava, Basın, Radyo, EARM kısa listesi Kategorisi Kısa Listesi Açıklandı [Kristal Elma 2017]

​5 - 6 Ekim'de düzenlenecek olan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali Açıkhava, Basın, Radyo, EARM​ kategorisi kısa listesi yayınlandı.

Bu yıl "Yaratıcılık Bulaşıcıdır" mottosuyla yola çıkan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, 5 - 6 Ekim'de Uniq İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'den ve yurt dışından kendi alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacıyla renklenecek olan festival ödül töreniyle de büyük değer yaratıyor.

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, bu yıl 12 ana, 159 alt kategoride yarışacak olan kampanyalar ilk elemeden geçti ve kısa listeler açıklanmaya başladı. Kristal Elma, kısa listeleri Twitter'dan duyurmaya devam ederken ikinci kategori Açıkhava, Basın, Radyo, EARM oldu.

Açıkhava, Basın, Radyo, EARM (Eli Acıman Reklam Metni) seçici kurulunda; Ayşe Bali (Seçici Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, Rafineri), Arkın Kahyaoğlu (Kreatif Direktör, TBWA\Istanbul), Can Faga (Yönetici Kreatif Direktör, Publicis Istanbul), Emrah Karpuzcu (Kurucu Ortak ve Yönetici Kreatif Direktör, Muhabbet), Erkan Kaya (Kreatif Direktör, Y&R Team Red), Gökhan Erol (Yönetici Kreatif Direktör, Medina Turgul DDB), Orkun Demirelli (Kreatif Direktör, Dükkan Creative ve I-am Istanbul), Pemra Ataç Açıktan (Başkan Yardımcısı ve Yönetici Kreatif Direktör, Rabarba), Sami Basut (Kreatif Direktör, Manajans J. Walter Thompson), Selim Ünlüsoy (Yönetici Kreatif Direktör, Ogilvy&Mather Istanbul ve GTB Istanbul), Ufuk Işık (Yaratıcı Grup Başkanı ve Reklam Yönetmeni, Concept)

Görsel: Kristal Elma