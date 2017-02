Kendini Otele Kapatan Müzik Grubunun Sahte Belgeseli

Fransız müzik grubu Naive New Beaters'ın kendini ibis Paris'in bir odasına 3 aylığına kapamasını anlatan sahte belgesel, komik detaylarıyla hem oteli hem grubu sevdiriyor.

Fransız Pop-Rock grubu Naive New Beaters, reklam ajansı BETC Paris'in ibis otel zinciri için yarattığı "Do Not Disturb" isimli bir (sahte) belgeselde rol almış ve ortaya çok eğlenceli sonuçlar çıkmış. Farklı bir içerik üretimi sağlandığı gibi grubu da oteli de başarıyla tanıtan, seyir zevki olan bir çalışma yaratılmış.

Filme geçmeden önce bir es verip, çok sevdiğim bir filme bir selam yollamak isterim. Şu hayatta en güldüğüm filmlerden biri Rob Reiner'ın 1984 yapımı "This is Spinal Tap"i olabilir. Sahte belgesel diyebileceğimiz "mockumentary" türünün atalarından olan bu film; bir rock grubunu anlatan bir belgesel tarzındadır ve detaylardaki komedisi ve klişelerle dalga geçişiyle çok eğlenceli bir filmdir. BETC Paris'in bu filmi de bana doğrudan This is Spinal Tap'i anımsattı. Zira bu da bir müzik grubu ve bir mockumentary. Belli ki geçtiğimiz yıl yayınladıkları 360 derece müzik videolarıyla 1.7 milyon izleyiciye ulaşan Naive New Beaters kendileriyle eğlenmeyi seven ve yeni denemelerden kaçınmayan bir grup. Dolayısıyla iyi bir işbirliği olmuş.

Belgeselde, Naive New Beaters uzun süren dünya turlarından ve yolculuklardan yorgun düşmüştür. Bu nedenle kendilerini ibis Paris'teki 216 numaralı odaya 3 aylığına kapatırlar. Amaçları buhrandan çıkmak, kendilerini toparlayabilmektir. Otel çalışanlarının ilgisi sayesinde bunu başarırlar da. Ancak, tabii bu süreci ve sonrasını anlatan belgesel, oldukça komik detaylarla bezeli. Müzik gruplarının dünyasıyla, oradaki egolarla inceden dalga geçerken otelin özelliklerini vurgulamayı da ihmal etmiyor.

Çok eğlenceli iş... Reklam ajansından başarılı bir içerik uygulaması. Hem müzik grubunu, hem de oteli tanıtıp ikisine de sempati kazandırıyor. İşi sevmemde mockumentary merakımın da payı vardır mutlaka ama yeri gelmişken This is Spinal Tap'i de seyretmemiş olanlara seyretmelerini tavsiye edeyim tabii.



Künye:

Reklamveren: ibis

Reklam Ajansı: BETC Paris

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Stephane Xiberras

Yaratıcı Yönetmen: Antoine Choque

Sanat Yönetmeni: Romain Ducos

Reklam Yazarı: Chrystel Jung

Yapım Şirketi: Francine Framboise

Yönetmen: Raphael Frydman

Görsel: YouTube