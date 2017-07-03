Karaoke Yaparken Gözlerinizi Kontrol Ettirin
Glastonbury Festivali sırasında kurulan karaoke çadırında, festival ziyaretçilerine karaoke eşliğinde göz muayenesi yapıldı.
İngiliz göz sağlığı kuruluşu Royal National Institute of Blind People (RNIB) için Glastonbury Festivalinde ‘Karaoke Eye Test’ (Karaoke Göz Testi) ismini taşıyan deneyimsel bir etkinlik hazırladı. Etkinlik genç müzikseverlere düzenli göz muayenesinin önemini hatırlatırken onlara görme bozukluklarının ve hatta kaybının ne anlama gelebileceğini deneyimleme şansı verdi.
"Karaoke Eye Test" Glastonbury Festivalinin sağlık sponsorlarından olan RNIB için CHI&Partners, The&Partnership, içerik stüdyosu MPC Creative ve küresel karaoke tedarikçisi Sunfly iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalışma için sahnelerden birinin yanına bir çadır kurularak dileyen festival ziyaretçisine ücretsiz göz muayenesi yapıldı. Ancak bu sıradan bir şekilde değil; karaoke aracılığıyla gerçekleştirildi.
Etkinlik için 100 sevilen şarkı ve sözü hazır edildi. Çadırı ziyaret eden festivalciler, en sevdikleri şarkılarda karaoke yaparken ekranda beliren şarkı sözleri, tıpkı normal bir göz kontrolünde olduğu gibi, giderek daha küçük puntolarla belirmeye başladı. Böylece insanların şarkıyı söylemeye çalışırken göz testinden geçmeleri de sağlandı. Performans bitiminde karaoke yapana ve arkadaşlarına göz sağlığı ile ilgili ipuçları verilirken, bir sonraki kontrolün ne zaman olması gerektiği de aktarıldı.
Test aynı zamanda, ekrana çeşitli filtreler ekleyerek farklı göz rahatsızlıklarının deneyimlenmesini de sağladı. Maküler dejenerasyon, diyabete bağlı retina hastalığı, göz tansiyonu gibi erken teşhis ile önlenebilecek pek çok görme bozukluğu simüle edilerek insanlara düzenli kontrolün önemi hatırlatıldı.
Festivalin eğlenceli ve müzik içerisindeki ortamına ayak uydurarak insanları eğlendirirken onlara önemli bir konuda farkındalık kazandıran çalışma hakkında www.rnib.org.uk/glastonbu
Künye:
Reklamveren: RNIB (The Royal National Institute of Blind People)
Pazarlama ve Fon Toplama Direktörü: Steven Greenberg
Marka ve Pazarlama Başkanı: Martin Wingfield
Marka Yöneticisi: Mimi Plastiras
Pazarlama Yöneticisi: Arabella McGinness
Reklam Ajansı: CHI&Partners
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Yan Elliott
Yaratıcı Yönetmen: Angus Vine
Yaratıcı Ekip: Ben da Costa, Helen Rogerson
Sanat Yönetimi Sorumlusu: Marc Donaldson
Stüdyo Yöneticisi: Peter Kappes
Tasarım Yöneticisi: Jamie Bennett
Tasarım: Richard Forder
Post Prodüksiyon Yardımcısı: David Thomas
Hareketli Grafik Santçısı: David Burns
Planlama: Sarah Clark
Yapımcı: Lucy Avent-Wells
İş Direktörü: Alex Best
Müşteri Direktörü: Chris Doggett
Müşteri Yöneticisi: Kitty Burroughes
Deneyim Tasarım: Muster
Yönetmen: Tom Rutter, Alec Braun
Yapım: MPC Creative
Etkileşim Yaratıcı Yönetmeni: Andre Assalino
Yönetici Yapımcı: Dan Phillips
Dijital Yapım: Sinead Catney
Lead Unity Geliştirici: Vitor Castanheira
Lead iOS Geliştirici: Tim Porteous
Karaoke Tedarik: Sunfly
Yönetmen: Colin Simmons
Görsel: The&Partnership Basın Bülteni