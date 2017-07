Karaoke Yaparken Gözlerinizi Kontrol Ettirin

Glastonbury Festivali sırasında kurulan karaoke çadırında, festival ziyaretçilerine karaoke eşliğinde göz muayenesi yapıldı.

İngiliz göz sağlığı kuruluşu Royal National Institute of Blind People (RNIB) için Glastonbury Festivalinde ‘Karaoke Eye Test’ (Karaoke Göz Testi) ismini taşıyan deneyimsel bir etkinlik hazırladı. Etkinlik genç müzikseverlere düzenli göz muayenesinin önemini hatırlatırken onlara görme bozukluklarının ve hatta kaybının ne anlama gelebileceğini deneyimleme şansı verdi.



"Karaoke Eye Test" Glastonbury Festivalinin sağlık sponsorlarından olan RNIB için CHI&Partners, The&Partnership, içerik stüdyosu MPC Creative ve küresel karaoke tedarikçisi Sunfly iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalışma için sahnelerden birinin yanına bir çadır kurularak dileyen festival ziyaretçisine ücretsiz göz muayenesi yapıldı. Ancak bu sıradan bir şekilde değil; karaoke aracılığıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik için 100 sevilen şarkı ve sözü hazır edildi. Çadırı ziyaret eden festivalciler, en sevdikleri şarkılarda karaoke yaparken ekranda beliren şarkı sözleri, tıpkı normal bir göz kontrolünde olduğu gibi, giderek daha küçük puntolarla belirmeye başladı. Böylece insanların şarkıyı söylemeye çalışırken göz testinden geçmeleri de sağlandı. Performans bitiminde karaoke yapana ve arkadaşlarına göz sağlığı ile ilgili ipuçları verilirken, bir sonraki kontrolün ne zaman olması gerektiği de aktarıldı.

Test aynı zamanda, ekrana çeşitli filtreler ekleyerek farklı göz rahatsızlıklarının deneyimlenmesini de sağladı. Maküler dejenerasyon, diyabete bağlı retina hastalığı, göz tansiyonu gibi erken teşhis ile önlenebilecek pek çok görme bozukluğu simüle edilerek insanlara düzenli kontrolün önemi hatırlatıldı.



Festivalin eğlenceli ve müzik içerisindeki ortamına ayak uydurarak insanları eğlendirirken onlara önemli bir konuda farkındalık kazandıran çalışma hakkında www.rnib.org.uk/glastonbu ry adresi üzerinden bilgi alınabiliyor. Ayrıca RNIB'in Facebook sayfası üzerinden festival ziyaretçilerinin karaoke performansları da izlenebiliyor. Etkinlik sosyal medyada #EyeTestKaraoke etiketiyle destekleniyor.









