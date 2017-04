Kafesten Bizi Kim Kurtaracak?

Pedigree için hazırlanan hayvan sahiplenme temalı film, ters köşe bir anlatımla bir köpeğe ne kadar ihtiyacımız olabileceğini anlatıyor.

Hayvan barınakları denince aklımıza gelen görüntü üzücüdür. Kafesler ardında, üzgün, korkmuş ve bekleyiş içindeki hayvanlar... İşte bu karanlık görüntü BBDO New York'un Mars Petcare / Pedigree için hazırladığı sahiplenme temalı filme de temel olmuş ama bu öğeyi alıp tamamen ters köşe bir biçimde kullanmış.

"Pick me" ismini taşıyan film, başından itibaren izleyeni şaşırtmayı başarıyor. Film, karanlık bir barınakta açılıyor. Kamera kafeslere doğru ilerlediğinde, içeride insanları görüyoruz. Bazılarında telefon, bazılarında oyun konsolu, bazılarında bilgisayar var... Mutsuzluk ve yalnızlıklarını bastırırcasına teknolojiye gömülmüşler. Bu anlamda, sadece bu görüntüyle bile film gayet çarpıcı bir analoji de sunuyor bizlere... Giderek yalnızlaştığımız şu günlerde sosyal medya, internet ve teknoloji sayesinde süslediğimiz, derin ve anlamlı ilişkilerin eksikliğini hissetmiyor-muş gibi yaptığımız yaşamlarımıza dair çarpıcı bir benzetme, bizi hapseden, yalnızlaştıran kafeslere dair bir eleştiri...



Bu depresif ve üzücü hal, barınak kapısının açılmasıyla aralanır gibi oluyor. İçeri giren tatlı bir köpek, kendine sahiplenecek bir insan arıyor. Kafeslerdeki insanlar işlerini bırakıp heyecanla köpeğe bakıyorlar, seçilmek istiyorlar. Köpekse bir kadınla göz göze geliyor, evet, o bağ kuruldu, oldu bu iş... Kafes açılıyor, köpek ve kadın buluşuyor. Filmin mesajı da filme yakışır güzellikte: "Bazen sizin de bir köpeğe, onun size ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacınız olabilir."



Filmdeki tüm insanlar farklı yapılarda ve karakterlerde... Bu nedenle farklı davranış özellikleri var. Hızlı hızlı mesaj yazan ergen kız, dizi seyreden kadın, işine gömülmüş bir başkası... Hepsi tıpkı barınak hayvanlarında olduğu gibi, farklı türlerden, farklı özellikleri var. Bunun yanı sıra filmin çok güzel bir başka detayı da bir hayvan sahiplenirken en önemli şeyin ne olduğunu hatırlatması. O hayvanın güzelliği, cinsi ya da şusu busu değil; aslında hayvan sahiplenirken en önemli şey o ilk anda kurulan bağ. Kafesin içindeki 10 yavrudan bir tanesinin sizin dostunuz olduğunu ilk bakışta anlarsınız ya hani, bu film de bunu çok güzel anlatmış.

Film gerçekten çok güzel... Söyleyecek başka bir şey yok üzerine. Sahiplenin, hayvan güzel şey.

Künye:

Reklamveren: Mars

Marka: Pedigree – Pick Me

Reklam Ajansı: BBDO New York

Yaratıcı Grup Başkanı: David Lubars, BBDO Worldwide

Yaratıcı Grup Başkanı: Greg Hahn, BBDO New York

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Greg Ketchum, Tom Godici

Yaratıcı Yönetmen, Reklam Yazarı: Greg Gerstner

Yaratıcı Yönetmen, Sanat Yönetmeni:Banks Noel

Entegre Yapım Bölümü Başkanı: Dave Rolfe

Yönetici Yapımcı: Diane Hill

Ses ve Müzik Yönetmeni: Rani Vaz

Müşteri Yöneticisi: Sally Nathans, Elizabeth Kelberg

Müşteri Temsilcisi: Michael Miles

Planlama Grup Yöneticisi: Annermarie Norris

İletişim Planlama Yöneticisi: Sean Stogner

Yönetmen: Aaron Stoller, Biscuit

Görüntü Yönetmeni: Peter Deming

Kurgu: Ben Jordan, Work Editorial

Ses Miksaj: Evan Mangiamele, Heard City

Besteci: Robert Miller, Screen Sound Alliance

Ses Tasarım: Morgan Johnson, Barking Owl Sound

Telecine Sanatçısı: Tom Poole, Company 3

Conform Sanatçısı: Mikey Smith, The Mill

Görsel: YouTube