IKEA'da Alet Kullanmadan Hızla Birleştirilebilen Mobilya Devri

IKEA, mobilya montajı süresini şaşırtıcı ölçüde kısaltan ve alet kullanımı gerektirmeyen yeni "wedge dowel" sistemini bütün mobilyalara uygulayacak.

IKEA mobilyalarının kimi zaman espri konusu olan karmaşık montaj ritüeli, yapboz parçaları gibi kolayca birbirine tutturulan yeni mobilyalarla son buluyor. Yeni mobilyalarda kullanılacak sistemde alet kullanımına da ihtiyaç kalmıyor.

Mobilya devi, wedge dowel (takoz dübel) adını verdiği yeni bir tür birleştirme sistemi geliştirdi. Bu sistemde ahşap birer vida görünümündeki tırtıklı parçalar, karşılık gelen parçadaki yuvalarına geçiriliyor ve böylece sabitleniyor. Bu da montaj sırasında vidalara, cıvatalara, tornavidalara ve alyan anahtarı gibi araçlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. IKEA tedarik müdürü Jesper Brodin, son dönemdeki bazı ürünlerinin klasik sökme ve yeniden takma sürecinden olumsuz etkilendiğini ve yıprandığını dürüstlükle kabul ediyor. Tutkal da gerektirmeyen yeni sistemle mobilyalar, yapısal bütünlüğünü kaybetmeden defalarca sökülüp yeniden birleştirilebiliyor. Bu anlamda yeni birleştirme yöntemi, IKEA'da son dönemde görülen kolay yıpranma sorununa da çözüm oluyor ve eşyaların ömrünü uzatıyor.

Müşteriler çoğunlukla IKEA ürünlerinin birleştirme sürecini zaman alan ve sinir bozucu bir süreç olarak tanımlıyordu. Bu yeniliğin hayata geçirilmesinde de bu geri bildirimler etkili olmuş. Bu yenilikle ortaya çıkan birleştirme sürecini ise Brodin “mobilya parçalarını tıklatmak” olarak nitelendiriyor ve ekliyor: Bir masanın parçalarını birleştirmem 24 dakikamı alıyordu ancak yeni sistemle onları tıklatmam sadece 3 dakikamı aldı.”.

IKEA, konsepti test etmek için 2014 yılında takoz dübelini ilk önce Regissor ve Stockholm dolapları aracılığı ile müşteriyle tanıştırdı. Şu anda bazı istisna ürünler hariç tüm mobilyalarında bu sistemi uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Büyük boyutlu mobilyalar kesinlikle yeni birleştirme sistemiyle üretilecek. İlk olarak da bu yılın başında satışa sunulan Lisabo masalarla bu karar uygulamaya konuldu.

Sistemin test edildiği Regissor serisi:

Sistemin test edildiği Stockholm dolap:

Tüm ürünlere takoz dübel sistemi uygulama kararının alınmasından ardından bu yeni sistemle üretilen ilk mobilya Lisabo masa:

Görsel: IKEA Today, IKEA