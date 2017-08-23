Hollanda'da Dünyanın En Büyük Kapalı Bisiklet Otoparkı Açılıyor

Utrecht’te dünyanın en büyük bisiklet park tesisi olmaya aday yapının ilk etabı tamamlandı.

Mimarlık ofisi Ector Hoogstad Architecten tarafından Utrecht’te inşa edilmekte olan yeni istasyonun (Station Square adlı bu istasyon; tren, tramvay ve otobüs gibi tüm toplu taşıma araçlarını kapsıyor) alt katında konumlandırılan 3 katlı bisiklet otoparkı, 6.000 kadar bisiklet alabiliyor. Gelecek aylarda ise buna 1.500 park yeri daha eklenecek ve 2018 sonunda tesis 17.100 metrekareye genişleyerek toplam 12.500 bisikleti ağırlayabilecek duruma gelecek. Dolayısıyla 2018 yılında Utrecht’teki bisiklet tesisi, Tokyo’da yerin 15 metre altında bulunan 9.400 bisikletlik otomatik otoparkın tacını elinden alarak dünyanın en büyük bisiklet otoparkı konumuna erişecek.



7/24 açık olan bisiklet otoparkı Utrecht belediyesi ve yine devlet kurumları olan ProRail ve NS (Hollanda demiryolları) iş birliğiyle yönetiliyor. Bu bisiklet otoparkıyla toplu taşıma araçlarının bulunduğu istasyonu daha rahat erişilebilir hale getirmek amaçlanmış.

Kapalı alanda bisiklet sürülmesine izin verilen tek tesis olan yapı aynı zamanda personelli ve güvenlik amacıyla izleniyor. Bisikletçiler, merkezi park yerlerini çevreleyen tek yönlü bir rampa sistemiyle yeraltı alanına girip çıkıyorlar. Bisikletçiler dijital sistem rehberliğinde boş park yerlerine yönlendiriliyorlar ve toplu taşımada kullandıkları kartları kullanarak park ediyorlar. İlk 24 saat için ücretsiz olan otoparkta tamir, bisiklet parçası ve aksesuar sunan bir hizmet noktası da mevcut.

Çalışanları ve ziyaretçileri ağırlamak için tren istasyonunun yakınına özel yatırımcılar tarafından finanse edilecek 11.000 bisikletlik bir park yeri daha kurulacak ve bu bölümden OV bisikleti olarak adlandırılan 700 toplu taşıma bisikleti de kiralanabilecek. Dolayısıyla istasyon bölgesinin toplamda 22.000 bisiklet park yeri içeren bir alan haline geleceği görülüyor.

Projeyi yürütmekten sorumlu olan Ector Hoogstad Architecten; peyzaj tasarımcısı Sant & Co, mühendislik ofisi Royal Haskoning DHV ve yüklenici firma BAM ile iş birliği yapıyor.

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