Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, çocuklar ve yetişkinler için “hikaye üretme kartları” hazırladı.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin kurucusu ve yazar Lüset Kohen Fins, illüstrasyon sanatçıları Müge Ağcıoğlu ve İlhan Bilir ile bir araya gelerek “hikaye üretme kartları” hazırladı.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin Öykü Fabrikası isimli Facebook sayfasında yayınlanan duyuruya göre kart desteleri 52 kart ve 2 jokerden oluşuyor. Çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı deste olarak tasarlanan bu kartların yaratılmasındaki amaç üretkenliği tetiklemek ve yeni konular için esin kaynağı olmak. Çocuklar için tasarlanan deste 6 - 9 yaş arası için uygun ve Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, 12 - 17 yaş aralığı için de bir deste tasarlıyor. Yetişkinler için olan deste ise 18 yaş ve üzeri herkesin kullanımına uygun.

Oyuncular, hikaye üretme kartlarıyla oynarken istediği kuralı getirebiliyor. Örneğin "joker çeken diğerlerinden 2 kart alır" gibi. Kartların farklı kullanım şekilleriyle ilgili sosyal medyada ilham verici videolar da yayınlayacağı belirtiliyor.



Çocuklar için tasarlanan deste özellikle sömestir tatiline girdiğimiz şu günlerde çocukların boş vakitlerini iyi değerlendirmelerini sağlayacak bir araç olabilir. Yetişkin destesi ise sevdiklerimizle iyi zaman geçirirken aynı zamanda yaratıcılık antrenmanı yapmak adına keyifli görünüyor. Öykü Fabrikası sayfasındaki duyuruya göre kartlar yalnızca Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nden siparişle temin edilebiliyor.

Görsel: Facebook