Hikaye Okumayı Büyülü Bir Yolculuğa Çevirin

Akqa tarafından yaratılan "The Snow Fox" SiriKit sayesinde çocuk okudukça hikayeyi ilerleten yenilikçi ve sevimli bir uygulama.

New York merkezli dijital inovasyon ajansı AKQA, bu yılbaşı döneminde çocuklara sevimli bir hediye hazırladı. "The Snow Fox" isimli hikaye uygulaması, SiriKit kullanan teknolojisi sayesinde çocuklar okudukça hayata geliyor ve tatlı mı tatlı bir canlandırmaya dönüşüyor. Bu anlamda, hikaye uygulamalarının durağanlığından sıyrılıp oyun ile okumayı bir arada sunmayı başarıyor.

The Snow Fox, mevsime uygun bir şekilde, bir kış hikayesi. Küçük bir çocuğun yeni bulduğu tüylü arkadaşıyla birlikte annesini aramasını anlatıyor. Ancak bu hikayede sayfalar veya sayfa numaraları yok. Hikaye okuyanın sesi ile ilerliyor. SiriKit üzerinden çocuğun sesini algılayan uygulama; aslında bir yolculuk. Çocuk okudukça görüntüdeki sayfalar canlanıyor ve hikaye doğal akışında bir sonraki sahneye geçiyor. Üstelik, hikaye bittiğinde çocuklar kendi anlatımlarından kısa bir anı arkadaş ve aileleriyle paylaşabiliyor.

Sade ve sevimli bir fikir içeren bu uygulama, mobilde sesi kullanarak bunu bir okuma hareketine dönüştüren ilk iş. Çocukların isim ve cinsiyetlerine göre hikayenin kişiselleştirilmesini sağlayan uygulama, sevimli çizimleri ve tatlı renk paleti ile hem okuma sevgisini artırıyor, hem de uyku öncesi okuma deneyimi çocuk için büyülü hale getirerek ebeveyn ile çocuk arasındaki bağı da güçlendiriyor.

Geliştirilerek farklı özellikler eklenmesi planlanan uygulama şu an için yalnızca İngilizce. The Snow Fox iOS cihazlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Görsel: Acqa