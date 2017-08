Game of Thrones'un En Büyük Savaşının Kamera Arkası Görüntüleri

Game of Thrones'un dün yayınlanan The Spoils of War bölümü, savaş sahnesiyle birlikte dizinin en iyi bölümleri arasında gösteriliyor.

Günümüzün en popüler dizisi Game of Thrones'un 7. sezonunun 4. bölümü Pazar akşamı ABD'de yayınlandı. Pazartesi ise diziyi takip eden etmeyen herkesin sosyal ağlarının diziyle dolup taştığı bu nedenle de diziyi izlemeden Facebook'a Twitter'a bakma yasağının olduğu gün olarak yaşanıyor. 7. sezon 4. bölüm, yani The Spoils of War bölümü dizinin tarihinin en büyük bölümlerinden birisiydi. Ayrıca en büyük savaş sahnelerinden birisine de ev sahipliği yaptı. Spoiler uyarısı: Yazının geri kalanından bölüme dair bilgiler yer alacağı için, bölümü izlemediyseniz ve daha fazla şey öğrenmek istemiyorsanız, tam şu an koşup diziyi izlemek isteyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli olayı, Dany'nin Drogon ve Dothraki'lerle birlikte Lannister'ların Highgarden'dan götürdüğü ganimetlere karşı yaptığı saldırıydı. Jon ve Ramsay'in savaşı olan Battle of Bastards (B.o.B.) sonrasında gördüğümüz bu savaş bugüne kadarki en büyük savaş olarak anılıyor. Çünkü kullanılan ekipman sayısı, çekim açıları, ejderhanın ateş püskürmesi ve tek karede 20 kişinin yanmasıyla televizyon tarihinde aynı anda yanan dublör rekoruyla unutulmaz bir bölüm oldu. Dany'nin Drogon ile olan ilişkini yeşil ekranda deneyimlemesi ve yansıtması detayları da kamera arkasının dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Görsel: YouTube/HBO

8 Ağustos 2017 12:44 | TEKNOLOJİ