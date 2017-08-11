Fransız Sinemasının Başyapıtları Hollywood'da Satar Mı?

Alliance Française de Singapour için hazırlanan deneyde, genç bir yönetmen Fransız başyapıtlarını ünlü Hollywood yapımcılarına satmaya çalışıyor.

Bir film fikriniz var, nasıl satacaksınız? Sizi dinleyecek bir yapımcı bulup fikrinizi anlatacak, fikrinizin gişe başarısı sağlayacak bir film olacağına karşınızdakini ikna edeceksiniz. Kolay iş değil, hele ki Hollywood’da. Peki ama bu bahsettiğimiz yapımcılar, bir fikrin film olarak çalışıp çalışmayacağına karar veren o insanlar bu seçimleri doğru yapabiliyor mı? Ya harika bir fikir çöpe giderse? Gitmez demeyin, gidiyor. Gelin, Alliance Française de Singapour için hazırlanan kampanyaya bakınız.

Küresel Alliance Française'in bir kolu olan Alliance Française de Singapour, Singapur’da Fransız kültürünü tanıtmak amacıyla başlattığı Cine-Club içerisinde her salı Fransız filmleri gösteriyor. Bunu duyurmak amacıyla Ogilvy & Mather Singapore tarafından yaratılan kampanya; ilginç bir deney çevresinde dönüyor. Deney; Hollywood ve Fransız sinemasının uyuşmazlığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor aslında.

Deneyde genç bir film yönetmeni Los Angeles'ta önemli yapımcılarla randevu ayarlıyor. Bu randevularda çağdaş Fransız sinemasında başyapıt olarak kabul edilen 3 filmi, sanki kendi senaryosuymuş gibi satmaya çalışıyor. Örneğin iki kadın arasındaki inişli çıkışlı aşk hikayesini anlattıktan sonra "Independence Day" ve "Hangover" gibi filmlerin yapımcı William Fay; pek ikna olmuyor, biraz daha aksiyon istiyor, kim filmin kötüsü göremiyor, kadınlardan biri bari biri erkek olsa gibi bir öneri bile getiriyor. Burada söz konusu filmi tahmin ettiyseniz, evet, "Blue is the Warmest Color"dan bahsediyoruz. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül alan bu film, Hollywood için çöp. Aynı şekilde Haneke'nin "Amour"u da işe yaramaz olarak değerlendiriliyor. Ya da yine Altın Palmiye ödüllü "Entre les Murs." Olmuyor yani. Bu 3 film Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye almış olsa da; geleneksel formüllere uymuyorsa Hollywood'da gişe yapmıyor. Amerikan gişe filmlerinin büyük aksiyonlu formüllü yapısının karşısında daha sessiz, ince detaylarla bezeli, durağan Fransız filmleri pek duramıyor. Şaşırdık mı? Pek değil tabii.

Oyuncu ve yönetmen Carlo Corbellini tarafından yapılan bu "başarısız" görüşmeler Alliance Française için önemli bir malzeme sağlıyor tabii. Dijital ortamda yayınlanan filmler, gişe filmlerinden sıkılan ve Fransız filmlerinin tadını sevenlere sesleniyor. Üstelik oldukça da komik muhabbetler içeriyor. Bahsedilen filmleri biliyorsanız kampanyanın tadı daha da güzelleşiyor.

Kampanya Cannes Lions 2017'de Film kategorisinde altın kazandı.

Künye:

Reklamveren: Alliance Française de Singapour

Reklam Ajansı: Ogilvy & Mather Singapore

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Eugene Cheong

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Nicolas Courant

Yaratıcı Yönetmen: Axel Grimald

Sanat Yönetmeni: David Stevanov

Reklam Yazarı: Aritra Dutta

Dijital Sanat Yönetmeni: Kevin Wijaya

Müşteri Grup Direktörü: Carole Domange

Yayın Yapım Sorumlusu: James Brook-Partridge

Ajansı Yapımcısı: Justine Hazlett

Yapım: Joinery / LA

Yönetmen: Ales Grossman

Yönetici Yapımcı: Elliot Lucas

Yapımcı: Mark Mccune

Görüntü Yönetmeni: Seamus Tierney

Kurgu: Charlie Zwick

Görsel: YouTube