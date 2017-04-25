Ford Yarış Otomobilleri Sergisi İstanbul Autoshow'da [advertorial]

Ford bu yıl Autoshow'da geçmişten günümüze ralli araçlarını sergiliyor.

Ford'un 2017 İstanbul Autoshow standını ve standın kahraman araçlarını anlatan bir yazı yayınlamıştık. Ford standının en ilgi çekici bölümlerinden birisi olan yarış otomobilleri sergisinden o yazıda bahsetmek yerine bu efsane araçları ayrı bir yazı yazarak anlatmayı uygun bulduk.

Baba (Serdar Bostancı), bendeniz, oğul (Murat Bostancı).

Castrol Ford Team Türkiye takımı şu anda Serdar Bostancı'nın yönetiminde Avrupa Ralli Şampiyonası'nda bizi temsil ediyor. Takımın Türkiye Ralli Şampiyonası'nı 2 kere kazanmış genç pilotları Murat Bostancı ve Onur Vatansever, şampiyonada Ford Fiesta ile yarışıyorlar. Ford Motorsport takımının liderlik ettiği bu sergiyi Serdar Bostancı ile gezme fırsatı buldum ve modelleri de tek tek ondan dinledim. Serdar Ağabey'in öne çıkardığı yarış otomobillerini birlikte inceleyelim.

İlk aracımız Ford Sierra Cosworth 4x4. Bu araç ilk defa bir Türk pilotun Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarış kazandığı otomobil olma özelliğine sahip. Bu pilot Serdar Bostancı ve Sierra'sıyla hem 1991'de hem de 1992'de Hebros Ralli'sini kazandı.

Ford Sierra Cosworth 4x4

Model Yılı: 1991

Motor

Tipi: Cosworth YB 2.0L Turbo

Çekiş: Dört Çeker

Maksimum Güç (PS): 420

Bu araç ilk jenerasyon Ford Fiesta, otomotiv dünyasındaki adıyla Ford Fiesta Mk1. Ari Vatanen ve David Richards'ın 1979 Monte Carlo Rallisi'nde, kendilerinden çok daha güçlü ve arkadan itişli araçları geçtikleri modelin de bir benzeri.

Ford Fiesta Mk1

Model Yılı: 1976

Motor

Tipi: Kent X-Flow 1.6L

Çekiş: Ön

Maksimum Güç (PS): 165

Bu Ford Sierra Cosworth 4x4'ün çok önemli bir özelliği var. Bu araç geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Mustafa V. Koç'un rallilere katıldığı otomobil. Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenen araç sergi için Autoshow Ford standına getirilmiş.

Ford Sierra Cosworth 4x4

Model Yılı: 1991

Motor

Tipi: Cosworth YB 2.0L Turbo

Çekiş: Dört Çeker

Maksimum Güç (PS): 300

1967 ve 1998 yılları arasında üretilen ve bu yıllar arasında her modeli bir ralli efsanesi olan Ford Escort'un ilk modeli, yani Ford Escort Mk1.

Ford Escort Mk1

Model Yılı: 1974

Motor

Tipi: OHC 2.0L

Çekiş: Arkadan İtiş

Maksimum Güç (PS): 185

Serdar Bostancı'nın co-pilot Cihat Gürkan'la birlikte son şampiyonluklarını kazandığı Ford Escort Cosworth 4x4. Bostancı bu araçla hem 1996'da Türkiye Rallisi'nde 1. oldu, hem de Türkiye Ralli Şampiyonası'nı kazandı.

Ford Escort Cosworth 4x4

Model Yılı: 1992

Motor

Tipi: Cosworth YB 2.0L Turbo

Çekiş: Dört Çeker

Maksimum Güç (PS): 325



...ve son olarak, Türkiye'de gerçekleşen ilk ralliyi kazanan Anadol. Bu araç 1968'de Renç Koçibey ve Demir Bükey'i Türkiye'nin ilk ralli birincileri yapmış. Serdar Bostancı'nın bizzat izlediği ve ralli virüsünü kaptığı yarış bu yarış aynı zamanda. İşte Türkiye yarış tarihinin en önemli araçlarından biri olan bu Anadol da Ford'un Autoshow'daki sergisinde.





Autoshow 30 Nisan'a kadar gezilebilecek. Bu sergiyi yakından görüp yarış efsanesi Ford modellerini inceleme fırsatını kaçırmayın.