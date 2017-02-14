Enza Home'un Reklam Filminde Başlayıp YouTube Yorumlarına Taşınan Kampanyası

Enza Home, #EnGüzelAşklara etiketiyle yayınladığı reklam filminde kullandığı Iyeoka'nın Simply Falling parçasının YouTube yorumlarındaki etkileşimiyle 360 derece düşünmeye başarılı bir örnek oluyor.

Enza Home, 7 Şubat'a 2017 döneminde hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı. #EnGüzelAşklara etiketiyle paylaşılan kampanyanın reklam filmi, sahip olduğumuz küçük anıların çok daha büyük olaylara ve yaşanmışlıklara ışık tutması iç görüsü çevresinde kurgulanmış. Reklam filmi prodüksiyon kalitesi ve Iyeoka'nın Simply Falling parçası gibi detaylarıyla aktarmak istediği duyguyu güçlendiriyor.

Reklam dünyasında kampanya kurgulanırken 360 derece düşünme ve bütünleşik pazarlama gibi dinamikler reklamverenler için önemli bir kalem haline geldi. Burada pazarlama araçlarını birlikte kullanmak, etkileşimli kurgular yaratmak ve tüm departmanların organize işlemesini sağlamak gibi püf noktalar mevcut. Enza Home'un bu film dahiline attığı bir minik YouTube yorumu, marka ile bağ kurmanın ve küçük bir detayla fark yaratabilmenin güzel bir örneği oluyor.

Enza Home, reklam filminde geçen Iyeoka'nın Simply Falling parçasının YouTube videosu altına "Bizim reklamdan gelenler? #EnGüzelAşklara﻿" yazmış. Ve bu yorum altında alınan etkileşimlerle yorum öne çıkan olarak en üste çıkmış. Hepimizin başına gelmiştir, ne zaman bir reklam filminde, fragmanda etkili bir müzik kullanılsa o parçayı bulmak ve dağarcılığımıza eklemek isteriz. Simply Falling'in altındaki yorumlara baktığımızda da bu parçayı bulmak için Shazam'layanların olduğu görülüyor. Ve parçaya ulaştıktan sonra Enza'nın kullanıcıyı karşılaması da oldukça pozitif yorumlar almasını sağlamış.

Aşağıda bahsi geçen video yer alıyor, yorumların bir kısmını ise ekran görüntüsü alarak yer veriyoruz.

Görsel: YouTube, Enza Home