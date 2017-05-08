Dijital Bozulma Estetiğiyle Tasarlanmış Klasik Mobilyalar

Sebastian Brajkovic, Lathe serisinde glitch efektini mobilyalara uygulayarak hem biçim hem de işlev açısından avantajlı tasarımlar üretiyor.

Hollandalı sanatçı Sebastian Brajkovic, Lathe adlı serisinde glitch efekti uygulanmış gibi görünen mobilyalar tasarlıyor. Faig Ahmed’in glitch halılarının ve Paul Kaptein’in glitch heykellerinin ardından Brajkovic de dijital bozulma efektini 3 boyutlu dünyaya taşıyarak mobilya tasarımına farklı bir yorum getiriyor.



Dijital dünyanın karakterine özgü unsurları, klasik mobilya tasarımlarına uygulayan Brajkovic’in koltukları, Photoshop’tan çıkmış ve dijital bozulmaya uğramış birer görüntü yanılsaması yaratıyor. Mobilyalar Salvador Dali tablolarındaki akışkan objelere benzer şekilde eğilip bükülmüş. Koltukların bozulmuş formuna, koltuk döşemelerindeki desenler de eşlik ediyor. Paris’te çalışmalarını sürdüren ve aslen heykeltıraş olan Brajkovic’in tasarımlarını müzede veya galeride tam olarak inceleyebilmek için insanın boynunu farklı açılarda eğip döndürmesini gerektiriyor.

Brajkovic, dijital bozulmayı bir bakıma tasarımda yeni avantajlar elde etmek üzere kullanıyor. Çünkü bu efekt sayesinde koltukların gövdeleri, sırtları ve diğer bölümleri onları daha rahat kılabilecek şekilde genişliyor.

Sanatçının çalışmaları Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi ile New York’taki Sanat ve Tasarım Müzesi’nin kalıcı birer parçası olarak sergileniyor.

Görsel: Sebastian Brajkovic