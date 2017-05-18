Cumhuriyet Tarihindeki Başarı Hikayeleri Eşliğinde 19 Mayıs Mesajları

Tider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için gençleri hayallerini gerçekleştirmek üzere motive etmek amacıyla Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinin kısa hikayelerini paylaştı.

İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabileceği Destek Market projesiyle daha önce yer verdiğimiz Temel İhtiyaç Derneği (Tider), ihtiyaç sahipleri için iş olanağı yaratan Destek İK, Soma Yırca Kalkınma Projesi gibi yoksullukla mücadele eden başka çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Tider bu defa sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları ile gündemde.

Yürüttüğü çalışmalarla Cumhuriyet’in bir değeri haline gelen ve çalışmalarını gençlere odaklı bir şekilde yürüten Tider, 19 Mayıs paylaşımlarında #Gençlerİsterse etiketiyle gençleri hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyor. Tider paylaşımlarının ortak mesajının “Gençler desteklenirse, inançları sarsılmazsa hayallerini gerçekleştirebilirler.” olduğunu belirtiyor. Tider'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı ise şöyle:

#Gençlerİsterse

bir de düşünsenize desteklenirlerse,

hayallerinin peşinden koşarlar, koştukları yol

gelecek olur, gerçek olur.

Değişimin diğer adı gençlerimizin

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Paylaşımlarda gençlere ilham ve motivasyon kaynağı olması için; Aziz Sancar, Leyla Gencer, Vecihi Hürkuş, Ara Güler ve Naim Süleymanoğlu’nun başarı hikayelerine yer verilmiş.

Künye:

Reklam Yazarı: Ege Işık

Sanat Yönetmeni: Aslı Elçi

Dernek: TİDER

Görsel: Tider

