Çocukların Kalp Kırıklarını İyileştiren Yara Bandı

Hansaplast, "Hearts" isimli yeni ürünüyle küçük çocukların fiziksel değil, duygusal yaralarına iyi gelmeyi hedefliyor.

Özellikle çok küçük çocuklar için ağlama bir iletişim şekli. Göz yaşlarının çoğu can acısından değil; korku, üzüntü gibi duygusal sebeplerden ileri geliyor. Ailemizin yara bandı Hansaplast da bu fiziksel olmayan yaraları iyileştirmeyi, kırık kalpleri onarmayı hedefleyen "Hearts" isimli bir ürün geliştirmiş.

Çoçukların yara bantlarını sevdiği zaten bilinen şey. FCB Happiness Belçika iş birliğiyle geliştirilen "Hearts" sevimli olduğu kadar akıllı da bir ürün. Tam çocukların seveceği türden kalpli ve hayvancıklı tatlış görünümlerinin yanı sıra ebeveynlerin de hayatını kolaylaştıracak önemli bir görevi var: İletişim kurmak, şefkat ve ilgi göstermek.

Çocuk psikologları danışmanlığında yaratılan yara bantları; 2-6 yaş arası çocukların ana üzüntü kaynaklarına eğiliyor ve her biri için seçilen tatlı bir hayvan figürü yardımıyla konuya ilgi gösterilmesini sağlıyor. Belirlenen 5 ana konu başlığı ve ilgili hayvanları şöyle: Little Losses / Küçük Kayıplar (Tavşan), Small Fights / Küçük Kavgalar (Kaplan), Small Fears / Küçük Korkular (Baykuş), Mistakes / Hatalar (Güvercin) ve Growing Up / Büyümek (Aslan).

Bantlara eşlik eden kitapçıklarda farklı çizerlerin çizimleriyle hayat bulan küçük hikayeler var. Her biri farklı bir karakteri ve onun meselesini ele alıyor. Siz de gerektiğinde kendi durumunuza uygun hikayeyi ve bantı seçiyorsunuz.



Örneğin, minnoşumuz emziğini bıraktığı için üzgün, ağlıyor. Kalp kırıklığını ve üzüntüsünü anladığımızı gösterip "Büyümek" kategorisindeki yara bandıyla o üzüntüyü iyileştireceğimizi söylüyoruz. Bantlara eşlik eden kitapçıktaki hikayeler yardımıyla çocuğumuzun kendini yalnız hissetmemesini, onu anladığımızı kendisinin de bilmesini sağlıyoruz. Ya da arkadaşı ona vurdu, bizimki ağlıyor. Hop, gelsin "Küçük Kavgalar" bantı. Vazoyu kırdığı için üzgün mü? Hemen bir "Hatalar" bantı. Hangi durumda, neyi nasıl kullanacağınız aslında size kalmış tabii ama işin değerli tarafı; ebeveyn olarak ne yapacağımızı bilemediğimiz göz yaşları karşısında bu yara bantlarının bize minik bir iletişim aracı sağlaması.

10'lu paketlerde gelen ve çocuklara özel, acıtmayan yepyeni bir yapışkanla üretilen"Hearts" Belçika'nın süpermarketlerinde sınırlı bir promosyon kampanyasıyla dağıtılmış ve hem çocuklardan hem ebeveynlerden gayet olumlu geri dönüşler almış.

Çok sevimli bir ürün. Somut bir fayda sağlamıyor gibi görünüyor belki ama o kriz anlarında gerçekten kurtarıcı olabilir. Buraya da gelsin.

Görsel: YouTube