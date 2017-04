Çocuklar İçin Eğlence, Anne-Babalar İçin "Oyun" Zamanı

Four Seasons Condoms ve reklam ajansı Marcel, çocukları oyalarken anne-babalara kaçamak yapma fırsatı veren eğlenceli bir çözüm sunuyor.

Çocuğu olan çiftlerin çocuklarıyla ilgilenmekten birbirleriyle ilgilenememesi sorununa el atan prezervatif markası Four Seasons Condoms, bu soruna uzaylı kuklalarla çözüm getirmeye karar vermiş. Marcel Sydney & Paris tarafından hazırlanan "The Extendables" çocuklara yönelik sevimli bir internet programı. Ancak işin sırrı, programın ebeveynlerin kontrolünde olması ve bu sayede onların da çocuklar eğlenirken keyif yapabilmeleri.

The Extendables internet üzerinde yayınlanan bir program; uzaydan dünyaya gelen sevimli ve komik kuklalar hakkında, çocukların hoşuna gidecek tiplemelerle dolu. Oldukça alışıldık çocuk programlarına benziyor ama değil tabii! Anne-babalar için de dolaylı olarak eğlenme imkanı sunuyor zira.

Programı kontrol etmek için ebeveynler site aracılığıyla akıllı telefonlarını herhangi bir tablet, bilgisayar ya da kameralı bir akıllı televizyonla eşliyorlar. Eşlemeden sonra programın kontrolü anne-babalara geçiyor. Programı ne kadar izleyecekleri, uzatmak gerekip gerekmediği gibi konular akıllı telefon aracılığıyla bir tıkla hallediliyor. Ebeveynlerin işi bitene kadar diledikleri kadar "5 dakika daha" ekleyebiliyorlar.

Program süresinin dışında daha önemli bir ayrıntı da, kamera aracılığıyla hareketin de algılanabilmesi. Yani, çocuğunuz programın başından uzaklaştı mı, hoop telefona bir uyarı geliyor. Çiftimiz de hemen kendilerine çeki düzen verip çocuklarına yakalanmamak için gerekli ayarları yapabiliyorlar.

Çalışmanın temeli Four Seasons tarafından yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Araştırma, Avusturalyalı ebeveynlerin üçte birinin seksin kesintiye uğramasından endişelendiğini ortaya koyuyor. Nitekim, araştırmaya katılanların %73'ü tam da yakınlaşma esnasında çocuklar nedeniyle olaya ara vermek durumunda kaldıklarını belirtiyor. %22'lik bir kesim ise çocuklar evde olduğunda romantizm ve seks için pek fırsat yaratamadıklarını söylüyor. Marcel Sydney Yönetici Yaratıcı Yönetmeni Wesley Hawes da biri üç yaşında, biri 2 aylık iki çocukla neredeyse 4 senedir seks yapamadığına değiniyor.

Bu tabloya bakılınca, evlilik aşkı ve cinselliği öldürüyor mu bilinmez de, çocukların durumu çok da olumlu etkilediği söylenemez. Oysa mutlu ebeveynler mutlu çocuklar demek tabii. Eh, sağlıklı bir cinsel yaşamın da ilişkinin mutluluğu için önemi yadsınamaz. Hal böyle olunca, The Extendables oldukça önemli bir ihtiyaca bir çözüm sunan, sağlam bir içgörüye dayanan bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Ebeveynler için yaratılan "kaçamak" fırsatının, daha fazla çocuk istemiyorlarsa, Four Seasons satışlarına yanısması da gayet olası.

Künye:

Reklamveren: Four Seasons Condoms

Genel Müdür: Graham Porter

Marka Yöneticisi: Michael Porter

Pazarlama Yöneticisi: Alexander Porter

Reklam Ajansı: Marcel Sydney and Marcel Paris

Medya: Wildfire Creative

Yönetmen: Josh Logue

Görüntü Yönetmeni: Tim Kindler

Kurgu: Corey Farrell

Renklendirme: Greg Constantaras

Yönetici Yapımcı: Will Alexander

Yapımcı: Michelle Nagy

Post Prodüksiyon Yapımcısı: Agathe Compagnon

Ses: Song Zu

Görsel: YouTube