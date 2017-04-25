Çocuk Kahkahalarıyla Hayat Bulan Kampanya

Lösev için gerçekleştirilen "Gülüşünde Hayat Var" kampanyası çocukların gülüşlerini kullanarak lösemili çocuklara destek sağlıyor.

Lösemi tedavisinde en önemli şeylerden biri moral... Lösev de lösemli çocukların yüzünü güldürmek ve onlara destek sağlamak amacıyla "Gülüşünde Hayat Var" isimli bir kampanya başlattı. Hem çocukları hem bağış toplamayı amaçlayan kampanya; 23 Nisan haftası boyunca devam ediyor.

"Gülüşünde Hayat Var" kampanyasının ilk adımı için 23 Nisan’da bir LÖSEV etkinliği gerçekleştirildi. Çocukların gülüp eğlendiği etkinlik boyunca kahkaha sesleri kaydedildi. Bu sesler, 24 Nisan sabahı, yaptıkları programlarla Türkiye’yi güldüren radyocuların yayınlarındaki kahkaha efektlerinin yerini aldı. Beklenmedik bu seslerle dinleyicinin dikkatini çeken radyocular, daha sonra seslerin ne olduğunu açıkladı ve Lösev'e bağış çağrısında bulundu.

Ana fikri gülümseme ve kahkaha olan bu kampanya için bağışlar da gülümsemelerle yapıldı. 10 TL'lik bağış için 3406’ya gülen surat emojisi göndermek gerekiyordu. Türkiye'nin dört yanından emojilerle bağış yapılırken kampaya şimdi de çağrısını internet kullanıcılarına yöneltiyor. #GülüşündeHayatVar etiketiyle paylaşılan kampanya 23 Nisan haftası boyunca sürecek.

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Reklamveren: Lösev

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Görsel: YouTube