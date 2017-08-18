Çiçekten Böcekler

Montreal'de yaşayan Raku Inoue, çiçek yapraklarını kullanarak çeşit çeşit böcek kolajları yapıyor.

Kanada'nın ikinci büyük şehri Montreal'de sahip olduğu giyim markası Reikan Appeal için çalışmalarını sürdüren Raku Inoue, yaratıcılığını beslemek için Instagram'da sürekli olarak farklı kompozisyonlar ve kolajlar üretiyor. Toplamda iki bölüm ve 18 kolajdan oluşan Natura Insects çalışması gündelik hayatta kimilerini şirin kimilerini iğrenç diyerek yaftaladığımız böcekler ve eklembacaklıyı yaprak ve çiçek kullanarak modelliyor.

Natura Insects'in ilk bölümünde kın kanatlı, kabutomushi (Japon gergedan böceği), uğur böceği, yusufçuk, kelebek, güve, geyik böceği, karadul örümceği (böcek başlıklı projede yer alan tek eklembacaklı) ve son olarak ateş böceği yer alıyor. Serinin ikinci bölümünde ise Raku Inoue sadece kelebeklere odaklanmış.

Reçineden de faydalanarak yapraktan 3 boyutlu böcek heykelleri yapan Hiroshi Shinno'ya ise daha Bigumigu'da yer vermiştik.



Serinin ikinci bölümü:

Görsel: Raku Inoue