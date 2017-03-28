Brief'ten Revizyona Yaratım Sürecinin Zorlu Aşamaları

Salman Sajun, stop motion animasyon filmi The Process aracılığıyla yaratım sürecinin bütün aşamalarını gözler önüne seriyor.

Salman Sajun, yaratım sürecinin aşamalarını yine yaratıcılık gerektiren bir stop motion filmle aktarıyor. Brief, fikir üretme, storyboard hazırlama, sinopsis, sanat yönetimi, sunum, test süreci, fotoğraf çekimi (film stop motion için yapılan bir çekimi tasvir ediyor), ses efektleri, renklendirme, kurgu, render’lama, çıktı alma, final versiyonu yaratma ve revizyon talepleriyle final versiyonları tekrar tekrar düzenleme dahil akla gelebilecek pek çok yaratım aşamasını The Process (süreç) adlı filmine dahil etmiş.



Kimi zaman büyük bir ekiple gerçekleştirilen yaratıcı işler, kimi zaman yapılan işe veya çalışılan ajansın/kurumun büyüklüğüne bağlı olarak 1-2 kişinin gerçekleştirdiği bir sürece dönüşebiliyor. Bağımsız çalışan yaratıcıların bir kısmı ise sürecin büyük bir kısmını tek başına halletmeyi tercih edebiliyor ya da buna mecbur kalıyor. Sajun’un filmi, dışarıdan kolaymış gibi görünen bazı şeylerin ne kadar uzun aşamalar sonucu ortaya çıktığının anlaşılması açısından önemli bir kılavuz niteliğinde.

Aşağıdaki videoda ise The Process'in yapım süreci anlatılıyor.

Görsel: Vimeo