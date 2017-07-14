Bir Para Birimi Olarak Facebook Beğenisi

Serviceplan tarafından Strellson için hazırlanan "The Like Shop" dünyanın ilk Facebook beğenileriyle alışveriş yapılabilen mağazası.

İsviçreli giyim markası Strellson, zaten internet üzerinde var olan bir markaydı. Ancak, Serviceplan tarafından gerçekleştirilen kampanyasıyla mağazasını alışılageldik alışveriş sitelerinden farklı bir noktaya taşıdı.Facebook beğenileriyle alışveriş yapılabilen "Like Shop"ta Strellson'un ilkbahar-yaz koleksiyonundan 10 - 15 farklı ürüne yer verildi.

Sitede, dünyanın her yerinden kullanıcıların nakit yerine Facebook beğenileriyle alışveriş yapabiliyor. Bunun için de bir ürüne karar verdikleri zaman mağaza içinde kişiselleştirilmiş bir post oluşturuyorlar. Site üzerinden Facebook'la giriş yaparak profillerine bağlanıyor, bu postu arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Daha sonra gerekli beğeni sayısına ulaşmak için çevrelerinde seferberlik ilan ediyorlar tabii. Doğru beğeni sayısına ilk ulaşan kullanıcı giysiyi kazanıyor ya da "satın almış" oluyor demek daha doğru. Fiyatlar seçilen kıyafete göre değişiyor. Bir tişört 50 beğeniyken, bir takım elbise 350 beğeniye kadar çıkabiliyor. Yani istediğiniz giysi ne kadar alengirlisyse o kadar uğraşmanız gerekebiliyor.

Kampanyanın amacı tabii ki Strellson için viral bir etki yaratmak, sosyal medyada konuşulmak. Markaların hep yaptığı "bilmem kaçıncı beğeniye sürpriz hediye" tarzı kampanyaların özünü alıp, bunu "beğeni ile alışveriş" gibi yepyeni bir şekle sokuyor. Böylece hem insanların paylaşmasını hem beğenmesini sağlıyor, hem de marka hakkında konuşulması için ortam yaratıyor. Böylece de kendi topluluğunu büyütüyor, daha fazla kişiye ulaşıyor.

Markalar için sosyal medya artık göz ardı edilemez bir mecra. "Like Shop" platformu da bu mecrayı doğru şekilde okuyarak, markaya uygun bir iletişim dili yakalamayı başaran bir iş. Kimbilir belki de markalar ve tüketiciler açısından "beğeni"yi bir para birimi olarak konumlama önündeki ilk adımdır. Bundan sonra sosyal medyada beğeni ile alışverişler artar belki de...

Görsel: Serviceplan - Strellson Like Shop