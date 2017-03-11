Better Call Saul ve Los Pollos Hermanos SXSW'te! [SXSW 2017]

Better Call Saul'un yeni sezonu öncesi SXSW'te Los Pollos Hermanos'un pop-up restoranı açıldı.

AMC'in efsane haline gelen serilerinden Breaking Bad ve aynı evrende geçen Better Call Saul'un ikonik restoran zinciri Los Pollos Hermanos'un SXSW'te pop-up restoranı açıldı. Nisan'da 3. sezonu başlayacak olan Better Call Saul'un tanıtımı için açılan restorana yaklaşık 5 - 7 dakika sıra bekleyerek restorana girip Los Pollos'un yeni kıvırlık patateslerini tadabiliyorsunuz.

AMC, geçtiğimiz ayda Better Call Saul'un yeni sezon tanıtımı için bu pop-up restoranla aynı temada kurgusal restoranın reklam filmini yayınlamıştı. SXSW'te bu filmin ete kemiğe bürünmüş haliyle karşılaşmakla kalmayıp sıra beklerken doldurulan bir formla da yeni çekilecek reklam filminde de rol alma şansı yakalıyorsunuz. Saul Goodman'ın dizide kullandığı otomobili de getiren AMC, ziyaretçilere yıllar sonra bile hatırlayacağı bir anı kazandırdı.

Geçtiğimiz ay yayınlanan tanıtım filmi:

Görsel: AMC, Bigumigu