Apple'dan Uygulama Fikri Olanları Ekrana Taşıyan Yetenek Yarışması

Apple Music üzerinden yayınlanacak olan Planet of the Apps isimli programda, uygulama fikri olanlar ünlü yöneticilerin ekibine katılarak birlikte uygulama geliştirecek.

Televizyon kanallarında görmeye alıştığımız müzik veya dans gibi yetenekler üzerine odaklanan program formatı Apple Music ile teknoloji dünyasına sıçrıyor. American Idol, Britain's Got Talent, Benimle Dans Eder Misin? gibi pek çok ülkede ve benzer formatlarda karşılaştığımız yarışma programları portfolyosuna uygulama fikri olan yetenekler de katılıyor.

Bu baharda Apple Music üzerinden yayınlanacak olan Planet of the Apps, gerçekten bir etki yaratacak uygulama fikri olanların jüriye yaptığı sunumlar sonucunda bir jüri üyesinin ekibine katılması ve program boyunca kendini ve fikrini geliştirmesi ilkesine dayanıyor. Zane Lowe tarafından sunulan yarışmanın danışmanları ise Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Gary Vaynerchuk ve will.i.am olmuş.

Planet of the Apps'in yapımcılığını ise Propagate ve Apple üstleniyor. Ve programın Apple Music üzerinden yayınlanmasının tercihini ise, Apple'ın platformu üzerinden içerik zenginliğini artırma adımı olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda müzik yerine teknoloji odaklı, televizyon formatı tabanlı bir yapımla bunu yapması Apple Music'in müzik dışına çıkacağının ve yayıncılığa da yatırım yapacağının işareti olabilir.

Görsel: YouTube