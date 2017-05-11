Akıllı Telefonlar İçin Robot Kameraman

MOTUS, “akıllı telefonla çekim yapabilen ilk robot kameraman” sloganıyla Kickstarter’da fonlanıyor.

Hayat o kadar hızlı ilerliyor ve herkes o kadar meşgul ki kamera önüne geçtiğimizde bizi çekebilecek becerikli bir arkadaş bulmakta çoğu zaman güçlük çekebiliyoruz. Aksiyonlu ve profesyonele yakın bir çekim yapmak istiyorsak ön kamera ile kendimizi çekmek de çözüm olmayabiliyor. MOTUS adlı robot kameraman, akıllı telefon kamerasıyla belli bir kalitede çekim yapmak isteyen ve kameramana ihtiyaç duyan bu kullanıcıların yardımına koşmak amacıyla tasarlanmış.

Eller serbest video ve fotoğraf çekebilmeyi sağlayan MOTUS, kamera önüne geçtiğinde kullanıcının her hareketini otomatik olarak takip edebiliyor, zoom yapabiliyor ve tıpkı bir kameraman becerisiyle elde ettiği bu görüntüyü doğrudan telefonunuza kaydediyor. Hatta video çekimi sırasında fotoğraf da çekiyor. 200 fit (60,96 m) mesafeye kadar kullanıcıyı algılayabiliyor ancak daha kaliteli sonuçlar için 1,5 - 30 m arası çekim aralığı tavsiye ediliyor. Kurulumu kolay olan robot kameraman, sessiz, hızlı ve sarsıntısız çekim yapıyor. Hem iç mekan hem de dış mekan çekimi yapabilecek şekilde tasarlanmış.

MOTUS bir çekim sahnesindeki harekete doğru tepkiyi vermek üzere programlanabiliyor. Örneğin zıpladığınızda ya da kameraya yaklaştığınızda otomatik olarak fotoğraflarınızı çekebiliyor. Durduğunuzda çekimi durdurabiliyor veya hareket ettiğinizde yeniden başlatabiliyor.

MOTUS’a entegre TAG adlı bir tür uzaktan kumanda da tasarlanmış. TAG, yer tespiti yapabilen 3 antenle ve de 5 sensörle donatılmış. Bu sensörler hız, çekim kuvveti ve yön gibi ölçütleri belirlemek üzere çalışıyor. TAG aracılığıyla kaydı durdurup başlatmak da çekim esnasında pan ve tilt kamera hareketleri yapmak da mümkün. Bir tek TAG ile birden fazla MOTUS kumanda edilebiliyor.

TAG'in sensörlerinin topladığı metrik verileri, gerçek zamanlı olarak video ekranında görüntülenebiliyor:

MOTUS'un takip ve kameramanlık becerilerini aşağıdaki videolarda daha iyi gözlemlemek mümkün:



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Görsel: Kickstarter