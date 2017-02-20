​Akıllı Telefonla Sperm Testi

YO adlı yeni bir sperm testi, erkeklerin mobil telefon aracılığıyla üreme sağlığı kontrolü yapmasına imkan tanıyor.

Medical Electronic Systems (MES) tarafından geliştirilen YO sperm testi 2 ana elemandan oluşuyor: Bir mobil uygulama ve telefonunuzun kamerası ile flaşını kaplayan ek bir mikroskop parça. Bu test kitini kullanarak erkekler doktora gitmeden, evde üreme sağlığı kontrolü yapabiliyor. Geliştiricileri, erkeklerin kliniklerde sperm testi yaptırırken yaşadığı can sıkıcı durumlardan kurtulmasını amaçlamış.

Test kitini kullanmak için, kullanıcının öncelikle semen örneğini kitle beraber gelen kapta biriktirmesi - kremler, losyonlar ya da partner olmadan - gerekiyor. Ardından kabın içine örneği pembeye dönüştürecek sıvılaştırıcı tozu eklemek ve 10 dakika kadar beklemek gerekiyor. Bu sürede uygulama, kullanıcı sıkılmasın diye “sperm trivia” adlı bir oyuna dönüşüyor. 10 dakika sonra bir çubuk yardımıyla kaptaki örnekten az bir miktar alıp lamın üzerine damlatmak gerekiyor. Daha sonra bu lam, telefonunuza takacağınız mikroskop aparatın içine konuluyor ve testi başlat düğmesi tıklanıyor.

Test süreci, uygulamanın mikroskop altındaki spermlerin videosunu çekmesiyle başlıyor. İsterse kullanıcı da bu videoyu izleyip canlı spermlerine göz atabiliyor. Ardından uygulama videodan bir dizi basit analiz yapıyor. Testin analiz sonuçlarını vermesi 2 dakika sürüyor. Kullanıcıya spermleri hakkında derinlemesine bilgi sunan testin doğruluk payı MES’e göre %97.



Spermle akıllı telefon arasında herhangi bir doğrudan temas olmuyor ancak hijyenik bir önlem olarak testin ardından telefonu ve mikroskobu temizleyebilmeniz için özel mendiller sunulmuş. Diğer gereçler ise zaten tek kullanımlık.

YO aslında sperm testi olmasından öte, akıllı telefonla yapılabilen tıbbi testlerin şu anda hangi aşamada olduğunu görebilmemiz açısından iyi bir örnek.

Görsel: yospermtest.com