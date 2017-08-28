Yolunuzu Aydınlatan Marifetli Gece Lambası

Kickstarter'da başarıyla fonlanan Zing, pek çok özellik sunan, akıllı telefon uyumlu bir gece lambası.

Gün geçmiyor ki Kickstarter'dan nefis bir proje daha hayata geçmesin. Bakınız; geçtiğimiz günlerde başarıyla fonlanan ve üretime geçme safhasındaki Zing. Zing, sempatik bir gece lambası. Alıştığımız gece lambalarının çok ötesinde, akıllı telefonla uyumlu, yapay zeka kullanan, marifetli bir lamba. Tek başına veya çoklu olarak kullanılabiliyor ve pek çok özelliğiyle evinizde pratik çözümler sağlıyor.

Tek başınayken Zing, renk skalasındaki her rengi yansıtabilen küçük bir priz tipi gece lambası. 2 tam renk RGB ve beyaz LED ile donatılmış olan Zing, 4 milyar rengin üzerinde renk saplayabiliyor ve 512 seviyede parlaklığa izin veriyor. Akıllı telefonlarla tam uyum içerisinde çalışan Zing; uygulaması aracılığıyla kontrol ediliyor ve istediğiniz kadar parlak ya da yumuşak olabiliyor, dilediğiniz rengi seçmenize olanak tanıyor. Bunun yanı sıra kamp ateşi veya kuzey ışıklaır gibi özel ışık efektleri de yaratabiliyor. Ayrıca daha iyi uyumanızı sağlamak için melatonin seviyelerini düzenlemek amacıyla mavi ışık yayılımını azaltıyor.

Zing'in ışık vermek dışında başka hoşlukları da var... iPhone, Android, Alexa ve Google Assistant ile uyumlu çalışan Zing, hareket sensörleri aracılığıyla bir odada hareket sezdiğinde akıllı telefonunuza bildiri gönderebiliyor. Yani örneğin çocuğunuzun odasına koyduğunuz Zing, çocuğunuzun tuvalete kalktığını size haber verebiliyor. Ayrıca, hareket sezdiğinde yoğunluğunu %40 artırarak ışık sağlıyor, hareket durduğunda ise tekrar ayarlı düzeyine geri dönüyor.

Çoklu kullanıldığında Zing'in bir marifeti daha var. Sıra sıra dizilmiş Zing'ler aracılığıyla bir ışık koridoru yaratabiliyorsunuz. Klasik hareket sensörlü lambalardan farkı, Zing'in sensörlerin hareketi sezmesine bağlı olmaması. Çünkü Zing, yolunuzu öğreniyor ve ön görüyor. Yani gece uyanıp gittiğiniz yönü anlıyor ve ilk hareketten sonra younuzu tahmin ederek, yumuşak bir ışıkla aydınlatıyor. Bunu da 7-10 günlük bir zaman dilimi içinde hareketlerinizi gözlemleyerek yapıyor. Alışkanlıklarınız değişirse bunu da algılıyor. Kısacası, her gece 3'te kalkıp buzdolabına su almaya gidiyorsanız veya çocuğunuz kalkıp tuvalete koşuyorsa Zing, ihtiyacınız olan aydınlatmayı sağlıyor.

Zing'in diğer cihazlara bağlanabilir olması da ayrı bir fayda... Örneğin telefonunuza mesaj veya çağrı geldiğinde görsel bir uyarı görevi görebiliyor. Bu da telefonu çoğunlukla sessizde olanlar için faydalı bir yardım. Her odaya bir Zing yerleştirdiğinizde; Zing Locator üzerinden Bluetooth ile evinizdeki Bluetooth cihazlara bağlanabilen Zing, bu cihazların yerini belirlemenize de yardımcı oluyor. Evin içinde kaybettiğiniz otomobil anahtarını, akıllı telefonunuzu Zing sayesinde kolayca bulabiliyorsunuz.







Küçük ama çok becerikli bir akıllı aydınlatma yani Zing. Üstelik de sınırsız bir oynama alanı var. Örneğin, IFTTT kullanıcıları da kendilerine özel pek çok küçük kod yaratabiliyor. Açık kaynak kodu sayesinde pek çok farklı uygulama geliştirilmesine izin veriyor. Bu sayede, yangın alarmı devreye girerse ışıkları yak, zil çalarsa yanıp sön gibi özel hareketler belirlenebiliyor. Akıllı sistemlerin en önemli vaadi bence bu, yapılabileceklerin hayal gücünüzle sınırlı olması. Zing 'in de bu anlamda pek de eksiği yok.

Aralık ayı itibariyle teslimata geçilmesi hedefleniyor.

















Görsel: Kickstarter