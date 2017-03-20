Yaprak Formlarıyla Yaratılmış Fantastik Böcekler

Hiroshi Shinno, reçine ile yaptığı yapay yaprakları kullanarak doğada var olmayan fantastik böcekler yaratıyor.

Japon sanatçı Hiroshi Shinno, gerçek yaşamda var olmayan böceklerin aşırı gerçekçi heykellerini üretiyor. Evet kulağa biraz çelişkili geliyor olabilir. Böcekler hayali fakat heykeller, aşırı detaylı ve aşırı gerçekçi bir yaklaşımla üretilmiş. Böceklerin anatomik detayları çiçeklerle ve yapraklarla temsil edilmiş. Çiçekler ve yapraklar da sanatçı tarafından tek tek reçine ile yaratılmış. Her bir yaprak heykeldeki yerini almadan önce en ince detayları barındıracak şekilde akrilik boyayla renklendirilmiş. Sanatçı heykellerin iskeleti için pirinç tel kullanmış. Heykeller 2,5 - 7 cm arasında değişen ebatlara sahipler

Kyoto doğumlu sanatçı, fantastik böcek heykellerine dair ilk eskizlerini, kendi web sitesinde bulunan Böcek Günlüğü'nde derliyor.

Görsel: Hiroshi Shinno