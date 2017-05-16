Workup Girişimcilik Programı Kabul Ettiği 10 Girişimle Yola Çıktı

Türkiye İş Bankası'nın ana desteğiyle Kolektif House tarafından düzenlenen Workup girişimcilik programı ilk etapta kabul ettiği 10 girişimi duyurarak çalışmaya başladı.

Girişimcilik ekosistemimi mümkün mertebe her açıdan kucaklamaya çalışan Kolektif House, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçi ve Hackquarters ile Ömer Erkmen'in paydaş olarak yer aldığı girişimcilik programı Workup, 15 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısıyla lansmanını gerçekleştirdi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Kolektif House kurucu ortağı Ahmet Onur, Hackquarters İş Geliştirme Direktörü Aylin Bahar ve mentor Ömer Erkmen'in katılımıyla basın toplantısı gerçekleştir ve programın amaçları açıklandı. Workup programı 30 kişilik bir alana sahip ve şu anda 10 girişime ev sahipliği yapıyor. 1+5 ay sistemiyle girişimleri kabul eden Workup, bu sürenin sonunda iki tarafa da karşılıklıksız olarak müsade isteme hakkı tanıyor. Yani bir girişim 6 ayın sonunda Workup'la yollarını ayırabiliyor. Veya Workup, bu sürenin sonunda ortaya bir iş koyamayan, hedeflerini gerçekleştiremeyenlerle vedalaşabiliyor.



Bu 1+5 sistemiyle bir dinamizme kavuşacağına inanan Workup, girişim sayısına değil kişi sayısına odaklanıyor. Bu anlamda şu anda yer alan 10 girişime ek olarak yakın dönemde başka girişimlere de kapılarını açabilir. Aynı zamanda bir hızlandırma veya kuluçka programı olarak konumlandırılmayan Workup, her fazdaki girişimleri hoş görüyle karşılıyor. Ve girişimlerin başka bir programla birlikte çalışıp çalışmamasını önemsemiyor.

Türkiye İş Bankası, Workup ana destekçisi olsa da bu süreçte girişimlere doğrudan yatırım yapmayacak. Ancak imkanları dahilinde destek olacak. Ayrıca Kolektif House, Türkiye İş Bankası veya diğer paydaşlar Workup'taki girişimlerden hisse talep etmeyecek. Ancak bunların aksi ekseninde ise Kolektif House üyesi olan yatırımcı şirketlerle ve diğer girişimlerle iletişim sayesinde iş bağlantısı, ofis desteği ve mentorluk desteği veriliyor.

400 başvuru arasından Workup girişimcilik programına kabul edilen 10 girişim ise; Banamama, Boostfy, e-kira, Leadtime, Mangr, MobilyaTaki, Overdose Caffeine, Octova, Rone, Stubridge oldu.

Görsel: Bigumigu