Wes Anderson'ın Yeni Filmi Isle of Dogs'un İlk Fragmanı

Wes Anderson'ın Aralık 2016'dan beri üzerinde çalıştığı yeni filmi Isle of Dogs'un ilk fragmanı yayınlandı.

The Grand Budapest Hotel, Mr. Fantastic Fox ve Moonrise Kingdom gibi filmlerin yönetmeni Wes Anderson yarattığı dünyalar, renk paleti ve simetrik kamera açılarıyla ismini çalışmalarıyla özdeşleştirmiş bir yönetmen. Yeni stop-motion filmi Isle of Dogs'u ise ilk olarak Aralık 2015'te yayınladığı kitlesel fonlama videosuyla duymuştuk. Videoda sürpriz şekilde çıkan Edward Norton ve ekranda akan onlarca ünlü isimle filme karşı ilk anda heyecanlandırmıştı. Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Bill Murray, Yoko Ono filmin kadrosunda yer alan ünlü isimlerin sadece birkaçı.

Anderson, geçtiğimi Nisan ayında filmin posterini yayınlamış ve anılarımızı tazeleyip yeniden heyecanlanmıştık. Dün ise Isle of Dogs'un Facebook sayfası üzerinden filmin ilk fragmanı yayınlandı. Günümüzden 20 yıl sonra Japonya'da geçen hikayede, köpekler arasında salgın bir hastalık vardır. Nagazaki valisi aldığı kararla köpekleri Japonya dışındaki bir çöp adaya sürgüne gönderir. 12 yaşındaki bir çocuk ise dostunu aramak için bu adaya gelir.

Köpeklerin bir yere sürgün edilmesi gerçekliği, bizim için distopik bir gelecek değil. Başımızdan geçen, tarihimizde olan bir gerçeklik. Isle of Dogs da bu gerçekliği geleceğe götürerek anlatımını güçlendiriyor. Isle of Dogs, ilk yayınlanan posterinde 20 Nisan 2018'de vizyona gireceğini duyurmuştu. Bu fragmanda ise 23 Mart 2018 olarak açıkladı ve prömiyerini bir ay geriye çekti.

Görsel: Facebook