Vodafone ve A101'den Ev Kadınlarına Yönelik Dijital Teklifler

Vodafone Altın Kulüp programının amacı ev kadınlarının dijital dünyayla tanışmalarını sağlamak.

Vodafone ve A101; yaptıkları iş birliğiyle, odak noktasına ev kadınlarını alıyorlar. Vodafone Altın Kulüp adıyla hayata geçecek olan çalışmadaki temel amaç, ev kadınlarının dijitale uyumlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi. Bu kulüp aracılığıyla sadece A101'de satılacak olan tarifeler ve akıllı cihazlara erişim mümkün olacak. Çalışmanın tarifeler, akıllı telefonlar, markalarla iş birlikleri gibi birçok farklı ayağı olacak.

Günde 2,5 milyondan fazla kez ziyaret edilen A101, bu dönüşümün merkezi olarak yerini alacak. Verilere göre bu 2,5 milyon kişinin %60'ını kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle A101 ile kadınlara erişim imkanı daha da yüksek olacak.

Uygun fiyatlı tarifelerle ev kadınlarına ulaşmayı deneyecek olan Vodafone, 18 TL'den başlayan tarifeleriyle tüketici karşısına çıkıyor. Tarifenin ilgi çekici özellikleri bulunuyor. Örneğin 12:00-16:00 saatleri arasında sınırsız konuşma imkanı var. Aynı zamanda pakete ek olarak 1 GB'lık sosyal medya kullanımı paketi de kullanıcılara hediye ediliyor. Kadınların günlerini nasıl geçirdikleri ile ilgili yapılan araştırmalar ve içgörü çalışmalarından doğan bir sonuçla harekete geçen Vodafone, A101 ile birlikte gerçekleştireceği bu ortaklığı A101'in 81 ilde bulunan 6500'den fazla noktasında hayata geçirecek.

Görsel: Vodafone