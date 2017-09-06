Vestel'den YouTube'a Özel 6 Saniyelik Sürükleyici Diziler

​Vestel ve Concept ortaklığıyla doğan Viziizle, YouTube'daki video önü reklamların 6 saniyelik gücünü kullanan bir dizi platformu.

YouTube'un videolar başlamadan önce yayınladığı ve 6 saniye sonra reklamı atlamaya izin veren reklam modeli bumper ad'ler ajanslar ve markalar için de yaratıcılıklarını kullanabilecekler bir alan adeta. Buraya 3 dakikalık uzun uzun reklamlar vermek yerine 6 saniyeyi en etkili ve ilgi çekici kullanmak da bir meziyete dönüştü. YouTube, bu özelliğini tanıtmak için reklam ajanslarına çağrı yapmış ve edebiyat klasiklerini 6 saniyede anlatmıştı.

Concept tarafından Vestel için hazırlanan Viziizle platformu ise bumper ad kavramına biraz daha farklı yaklaşıyor. 6 saniyelik bölümlerden oluşan 3 yeni dizi yayınladı. Sezona 3 diziyle başlayan Viziizle, mecra olarak bumper ad'leri, video önü reklamları, seçiyor. Türk dizilerinin klişeleşmiş kurgularından beslenen Göz Yaşlarım Sel Oldu, Hanımağa ve Kara Talih dizileri ismiyle müsemma yapımlar. Kara Talih ve Gözyaşlarım Sel Oldu 9 bölümden oluşurken Hanımağa ise erken final yapmak zorunda kalıyor ve 5. bölümüyle sonlanıyor.

Gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz

Dünyanın ilk bumper ad dizileri

Viziizle ile sizlerle. pic.twitter.com/8xpAunGAcd — concept reklamajansı (@conceptajans) 6 September 2017

Uzun bakışmalarla, duygusal müziklerle doldurulan 90 dakikalık Türk dizilerine karşılık Viziizle, dizi izleyicilerine adeta hapa dönüştürülmüş seyir keyfi sunuyor. İlk iki saniyede espri için hazırlık yapılırken, sonraki iki saniyede espriyi patlatıyor ve son iki saniyede kahkahalarımıza ayrılıyor. Ve Viziizle dizilerinde ürün yerleştirmesi kullanıyor. Bunu da internet sitelerinde dile getiriyor. 6 saniye içerisinde en az bir Vestel ürünü görebilirsiniz.

Concept, kampanyayı YouTube ile iletişim halinde hazırlamış. Kampanya YouTube'un yeni hedefleme sistemini kullanıyor. Böylece bölümler bumper ad olarak izleyicinin karşısına sırayla çıkıyor ve izlediği bir bölüm bir daha karşısına çıkmıyor. Bu detaylar sayesinde de Concept, kampanyalarıyla dünyada bir ilk olduğunu dile getiriyor. Tüm bölümleri tek seferde izlemek isteyenler ise Viziizle'yi ziyaret edebilir.

Geçtiğimiz yıllarda ise video önü reklamları yaratıcı kullananımlarına Geico'nun "bu reklamı geçemezsiniz çünkü çoktan bitti" mesajlı Unskippable kampanyası, Barclays'in Goldberg tarzı kendi kendini geçme düzeneği gibi kampanyaları yazmıştık.

Reklam Veren: Vestel

Reklam Veren Yetkilileri: Tunç Berkman, Feza Turunçoğlu Erim, Cemre Aytunç

Reklam Ajansı: Concept

Yaratıcı Yönetmen: Kerem Özkut

Yaratıcı Grup Başkanı: Sedat Dündar, Umut Dizdar

Yaratıcı Ekip: Emin Serkan Gültekin, M. Mert Güler, Ersel Hıra, Ali Sina Gürsu

Marka Direktörü: Berna Aşkın

Marka Ekibi: Sevdam Kocaoğlu, Serap Balaban

Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Kasım Bektaş, Hilal Kınalıada

Yönetmen : Sedat Dündar, Umut Dizdar

Prodüksiyon şirketi : Pixel Film

Post-Prodüksiyon Şirketi: IPD

Medya ajansı: Mediacom

Kullanılan Mecralar: Dijital

Görsel: Viziizle

