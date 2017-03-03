Uykusuz Bünyelere Robotik Yastık

Somnox, yavaş yavaş nefes alıp veriyormuş gibi hareket eden ve böylece kullanıcının uykuya dalmasını kolaylaştıran robotik bir cihaz.

Delft Teknoloji üniversitesi tarafından Hollanda'da geliştirilen Somnox adlı yastık, canlı bir varlıkmış gibi nefes alıp veriyor. Yastığa sarılan kişi kendini onun nefes alıp verme ritmine bırakarak daha rahat bir şekilde uykuya dalıyor. Araştırmalara göre sakince nefes alıp vermek, beyindeki amigdala bölümünü olumlu etkiliyor ve bu da kişinin duygusal olarak iyi hissetmesini sağlıyor. Somnox’un çıkış noktası da bu gerçekliğe dayanıyor. İlaçsız bir şekilde uyku bozukluklarını iyileştiren ilk yumuşak robot olma iddiasını taşıyor.



Yastığa gömülü sensörler, kullanıcının uyanık mı yoksa uykuda mı olduğunu tespit etmek üzere veri topluyor. Daha sonra bir algoritma aracılığıyla bu veriyi işleyerek kendi nefes alıp verme ritmini o kullanıcıya özel olarak değiştiriyor. Kullanıcının rahatça uykuya dalabileceği bu ritmle görevini yapmaya devam ediyor.

Dahili Bluetooth hoparlörleri aracılığıyla müzik ya da uyku öncesi hikaye de dinlemek mümkün. Ayrıca sabahları güneşin doğuşunu simüle edecek şekilde yavaş yavaş artan bir ışık vermek üzere ayarlanabiliyor.

Yumuşak robot yastık Somnox henüz prototip aşamasında. Aşağıdaki videoda gördüğünüz yaratıcı ekibi uyku bozukluğu uzmanlarıyla ve uyku bozukluğu olan hastalarla iş birliği içinde araştırmalarını yürütüyor.

Görsel: Somnox

