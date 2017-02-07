Tuvalet Seslerini Bastıran Müzik Yayını

Tuvalet kağıdı markası Cashmete, umumi tuvaletlerdeki "etraftan duyulur mu" çekincesini yenmek için müzik yayını yapmayı sağlayan posterler hazırladı.

Adı "paruresis"miş, Türkçeye utangaç mesane sendromu diye çevirebiliriz. Peki ne demek bu? Tuvaletiniz geldi ama bir türlü kendinizi bırakamıyorsunuz çünkü etraftan duyulacak diye çekiniyorsunuz çünkü tuvaletlerin sessizliği tuvalet yapma durumunun çok sesliliği bir tezat, hatta kimileri için bir drama! Özellikle umumi veya toplu tuvaletlerde ya da küçük otel odalarında sıkıntı yaratabilen bir çeşit fobi kısacası bu ve 2 milyona yakın Kanadalı bu durumdan muzdaripmiş. Bu sessizliği kırmak ve fobiyi yenmek için de taktik çok... Sifonu çekenler mi dersiniz, musluğu açanlar ya da herkes çıkana kadar bekleyenler mi... İşte Cashmere tarafından hazırlanan çalışma bu soruna hoş bir çözüm getiriyor.

Cashmere tarafından tuvaletlere yerleştirilen özel posterin üzerindeki düğmelere basarak tuvalette müzik yayını başlatabiliyorsunuz, hatta sesi artırabiliyorsunuz. Böylece tuvalet seslerinizi birileri duyacak endişesi taşımadan rahat rahat işinizi görebiliyorsunuz. Yan tarafta patronunuz mu var, henüz cicim aylarında olduğunuz sevgiliniz mi, hiç umursamıyorsunuz. Etraftakiler de sizin "yayınınız" yerine, çeşitli klasik müzik eserlerinden oluşan derleme içerisinden güzel bir müzik yayını dinlemiş oluyor.

Çalışmaya gelen tepkiler olumlu, müzik yayınını deneyimleyenlerden biri sesi açtıkça açtığını söylüyor. Bence muzip ve hoş bir fikir, ancak diğer kabindekiler de aynı anda basarsa ne olur diye düşünmeden edemedim. Sanırım bir tane kabine yerleştirilmiş ya da bu sorun düşünülmemiş diyeceğim.

Görsel: Ads of the World - Cashmere