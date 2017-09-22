Tır Tentesinden Eşsiz ve Şişirilebilir Valizlere: ZIPPELIN

Tırların taşıdığı yükü koruyan tenteyi geri dönüştürüp çantalar üreten FREITAG, ürün yelpazesindeki tek eksik olan valizi de ZIPPELIN ile tamamlıyor.

Eski ve atıl durumdaki atıkları ileri dönüştürerek öncekinden çok farklı amaçlarda kullanılan yeni eşyalara dönüştüren fikirler, mütemadiyen herkesin kazandığı ve mutlu olduğu çözümler anlamına geliyor. Bu amaçla hava yastığı, emniyet kemeri ve emniyet tokasını kullanarak sırt çantası üreten Airpaq'e daha önce yer vermiştik. Bu kez karşımızda adeta Airpaq'in atası, FREITAG'in son ürünü var.

İsviçre merkezli FREITAG, 24 yıl önce tır konteynerlerinin kaplamasında kullanılan tenteleri kullanarak çeşitli boy ve modellerde çantalar üreten bir şirket. Tüm tasarımlarında da tenteleri kesip biçerek yaptıkları için üretilen her bir çanta özel ve tek oluyor. Çünkü aynı tentenin aynı bölümü bir başka çantanın da aynı yerine gelmiyor.

FREITAG'in ürün yelpazesinde sırt, postacı, alışveriş, el, bilgisayar ve seyahat çantaları ile cüzdan, makyaj çantası gibi aksesuarlar yer alıyor. Ve şimdi ise çanta kataloglarındaki son eksiği de kapatmak için Kickstarter'da yer alıyorlar. Sürdürülebilirliği ve geri dönüşümü önemseyen bir marka olarak kitlesel fonlamayı seçmelerinin sebebini ise üretime geçmeden önce talebi öğrenmek istemeleri olarak açıklıyorlar. ve Böylece ZIPPELIN doğuyor.

ZIPPELIN, FREITAG'in üretim kurallarıyla doğan şişirilebilir ve biri diğerine benzemeyen bir valiz. Metal iskelet kullanmayan ve tekerlek gibi tüm detayları da çıkarılabilir hale getiren ZIPPELIN, şişirilip açıldığında 85 litre hacme sahip oluyor. Söndürülüp katlandığında 42x20x20 santime küçülerek bir çekmeceye, rafa veya yatak altına sığabiliyor. Valiz üretiminin en büyük handikapı sırt kısmında bulunan metal iskelet olduğu için, FREITAG'in en büyük engeli de bunu aşmakmış. Çünkü ağırlık arttıkça tasarım açısından da handikaplar doğuyordu. Aniden gelen bir ilhamla metal iskeleti şişirilebilir hava bölmesiyle değiştirmişler ve her şey mümkün hale gelmiş. ZIPPELIN'in diğer artıları ise, yolculuğun sonuna geldiğinizde askısıyla sırt çantasına dönüşebilmesi ve birçok tekerlekli valizden çok daha hafif olması.

Kickstarter'daki kampanyasının tamamlanmasına 20 gün kala 100 bin euro hedefinin üzerine çıkıp 299 bin euro toplayan ZIPPELIN, şu anda bir anlamda fonlanmayıp ön sipariş alıyor. Bu arada unutmadan, her bir çantanın eşsiz olmasının en büyük artısının uçaktan inip bagaj beklerken hiç sorun yaşamayacağınız olduğunu söylemiş miydim?

Görsel: Kickstarter