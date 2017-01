Tarihin Önemli İsimleri Dijital Dünyada Ünlü Olsaydı?

Grafik tasarımcı Sabri Olgun, alanında yaptığı çalışmalarla tarihe geçmiş isimleri günümüze taşıyıp onlar için kurumsal kimlik tasarladı.

İnsanlık tarihinde bazı kişiler var ki, eylemleri sayesinde ömürlerinden kat be kat uzun süre anılıyor. Nikola Tesla, Virginia Woolf, Isaac Newton bu değerli insanlardan sadece birkaçı. Onlar ve eylemleri bir anlamda şu an yaşadığımız dünyanın temelini oluşturuyor.

Grafik tasarımcı Sabri Olgun, if they weren't famous isimli çalışmasıyla bu önemli isimleri günümüze getirip o zaman yaptıklarını şu anda nasıl gerçekleştirebileceklerini hayal ediyor. Hayatın da teknolojinin de yavaş bir ivmeyle değiştiği yıllardan her şeyin çok hızlı üretilip ondan da hızlı tüketildiği günümüze uyarlıyor. Olgun, şöhretin de zekanın da bir anda demode olabileceği 2017 koşullarında Nikola Tesla, Virginia Woolf, Isaac Newton, Vecihi Hürkuş ve Thomas Edison için kurumsal kimlik hazırladı.





Görsel: Sabri Olgun