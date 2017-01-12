Superflex'in Güçlendirilmiş Kıyafetlerinde Yves Béhar İmzası

Superflex, yaşlıların daha kolay hareket etmesini sağlayacak güçlendirilmiş kıyafetleri geliştirirken Yves Béhar ve endüstriyel tasarım ekibi Fuseproject ile birlikte çalışacak.

Askeri teknolojilerden beslenerek yola çıkan Superflex, geliştirdiği dış iskeletle daha kolay hareket etmek ve ağırlık kaldırmak gibi yaşlıların özünde zorlanacağı gündelik eylemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Projenin açıklanan ilk bilgilerinden geçtiğimiz hafta bahsetmiştik.



Bu hafta ise Londra'daki Design Museum'da yapılan bir açıklamayla Superflex'in Yves Béhar ve endüstriyel tasarım ekibi Fuseproject ile ortaklık anlaşması yaptığını duyuruldu. Böylece Superflex, ürünün geliştirilmesi ve en etkili şekilde insanlara ulaşmasına odaklanırken Fuseproject ise estetik ve kullanılabilirliğini üzerine çalışacak.

Yaşlıların zorlandığı ayağa kalkma, eşya taşıma benzeri durumlardan onları kurtaracak ve bilimkurgu yapımlarından uzak normal bir kıyafet gibi görünecek olan bu güçlendirilmiş kıyafet 2018'de piyasaya çıkmayı hedefliyor. Prototipten tüketici ürününe dönüşen ve SRI International çatısından çıkan Superflex, 9,6 milyon dolar fon topladı.

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Görsel: Fuseproject, Superflex