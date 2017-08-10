Süleyman Seba'nın Hayatını Anlatan Animasyon Yayınlandı

Koff Animation imzalı kısa animasyon, Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba'nın hayatını işliyor.

Koff Animation, Türkiye'de yarattığı değerle, doğrularıyla, kariyeriyle unutamayacağımız izler bırakmış ve şu anda aramızda olmayan isimleri anmak için animasyon kısalar üretiyor. Daha önce Zeki Müren için hazırladığı Zeki ve Müslüm Gürses anısına hazırlanan Müslüm'den sonra şimdi sırada Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba var.

Seba isimli kısa animasyon, Seba'nın futbolculuk kariyerinin ilk dönemlerinden yöneticilik kariyerinin giriş ve yükseliş dönemlerine kadar uzanıyor. 2000'de noktaladığı başkanlık kariyerinin ardından da Beşiktaş JK'nın iki onursal başkanından birisi olmuştu. 13 Ağustos 2014'te aramızdan ayrılan Süleyman Seba'yı, Koff Animation ve Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından bu nefis animasyonla anılıyor.

Görsel: Koff