Standart Güzellik Anlayışına Karşı Kusurları Yücelten Mücevherler

Mücevher tasarımcısı Joanne Tan, "Not Your Average Beauty" koleksiyonuyla medyanın ve toplumun güzellik anlayışı konusundaki baskılarına meydan okuyor.

Mücevher tasarımcısı Joanne Tan, güncel meselelere odaklanarak modern ve geleneksel mücevher yapım tekniklerini birleştiriyor. Batı Malezya’nın Klang kentinden olan tasarımcı; standart güzellik anlayışını sorgulayan “Not Your Average Beauty” başlıklı el yapımı yüz süslemeleri koleksiyonunda radikal kabile aksesuarlarından esinlenmiş. Koleksiyondaki parçalar; medyanın idealize edilmiş güzellik anlayışına ve plastik cerrahiye yönelik modern saplantılara meydan okuyor.

Joanna'nın koleksiyonu burun kelepçelerinden yüz çerçevelerine kadar farklı türlerde parçalar içeriyor. Bu parçalar, kullanıcıların görünüşlerini istedikleri gibi kişiselleştirebilmesine hizmet ediyor. Böylece kişinin doğal özelliklerinin standart güzellik anlayışına göre düzeltilmesinden ziyade kişinin kendine özgü yüz karakteristiğini vurgulamasını sağlıyor.

18 karat sarı altın, pırlanta ve inci kullanılarak yaratılan her bir parça; hem Asya hem de Batı toplumlarının yüz anatomilerinin çeşitliliğine uyacak şekilde ölçeklendirilmiş, farklı yapılarda benzersiz tasarımlardan oluşuyor.

İnce altın tel çerçeveler, takan kişinin yüzündeki ince hatları ortaya çıkarırken, pırlantalar ve inciler kusurlu alanları vurguluyor. Böylelikle bugünün güzellik standartlarının yarattığı baskıya karşı farkındalık yaratıyor. Koleksiyon aynı zamanda bireyin kendine özgü görünüşüne, biricik oluşuna ve sözde kusurlarına dair bir kutlama niteliği taşıyor.

Savunduğu şeyler açısından oldukça değerli bir proje olsa da, koleksiyonda kullanılan malzemeler açıkçası şöyle bir durup düşünmeme neden oldu. Bu malzemeler de nihayetinde bir takım ekonomik standartları sembolize ediyor. Kişinin kendine özgü güzelliğini ve bunun değerini vurgulamak için başka göz alıcı materyaller kullanılamaz mıydı? Siz ne dersiniz? Bir de fotoğraflarda genel geçer güzellik anlayışına uygun olmayan daha karakteristik yüzler seçilseymiş tasarımların gücü daha iyi anlatılabilirmiş.

Görsel: Ignant, Instagram