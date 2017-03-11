Şirin Pembe Bulut'un Kitabı Yayınlandı

Yavuz Öztürk, başta Şirin Pembe Bulut olmak üzere tüm popüler karakterlerini bir araya getirerek büyükler için etkinlik kitabı yayınladı.

Karakatür ve illüstrasyon sanatçısı Yavuz Öztürk, Krüw'ün Sağlam Sanatçıları serisiyle yaptığımız röportajda birkaç yıl önce bir cep telefonuyla çizdiği kurgusal karakteri Şirin Pembe Bulut'u kitaba dönüştürdü. Geçtiğimiz hafta, KaraKarga Yayınları üzerinden yayınlanan Şirin Pembe Bulut, büyükler için etkinlik kitabı alt başlığıyla raflarda yer alıyor.

Daha önce Yavuz Öztürk'le yaptığımız röportajda ise "sirinpembebulut.com çocuklar için ürün sattığımız iddiasıyla şikayet edildi." demişti. Bu gelişmeden sonra bu kitap her noktada yetişkinler için olduğunu ve çocuk kitabı olmadığını vurguluyor.

Yavuz Öztürk, kitabında sadece Şirin Pembe Bulut'a değil Sözcü okuyan Unicorn, Bay Ertesi Gün Hapı gibi gözde karakterlerine de yer vermiş. Tanıtım metninde ise "Karanlık sokaklar, mezhep-etnisite klişeleri ve tabular üzerine Regular Show, Adult Swim, Rick and Morty tadında yeni kuşak bir mizah ve çizgi kitabı." diye belirterek de ne umacağımız ve ne bulacağımız konusuna ışık tutuyor.

Bu bağlantı üzerinden Şirin Pembe Bulut'un kitabına erişebilirsiniz.

❌YAKINDA❌ @karakargayayinlari

A post shared by yavuz ozturk (@yavuzozturk) on Mar 11, 2017 at 1:33am PST

Şirin Pembe Bulut, Sözcü okuyan Unicorn, Bay Ertesi Gün Hapı, Torbacı ve Memur beyler gibi efsane karakterler bi arada. 🌈🦄 Kitapçılarda 😎 pic.twitter.com/0u4QALZfYf

— KaraKarga Yayınları (@KaraKargaYayin) 16 March 2017





Görsel: Yavuz Öztürk